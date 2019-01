Bräunlingen Baumeisters teilen 50 gemeinsame Ehejahre

Bräunlingen (dm). Lore Baumeister, geborene Walch, und Udo Baumeister können am heutigen Donnerstag goldene Hochzeit feiern. Am 24. Januar 1969 wurde mit einem großen Fest im "Grafenbräu" die Vermählung begangen. "Wir haben uns beim Tanz auf dem Randen näher kennen gelernt", sagen beide, die sich schon länger aus Begegnungen im Heimatort Bräunlingen kannten. Zwei Kinder, Uwe und Katja, sowie vier Enkel werden dem Jubelpaar zu seinem goldenen Jubiläum gratulieren. Das Ehepaar, das seit 1971 auf dem Bregenberg in Bräunlingen im eigenen Haus wohnt, war und ist im Bräunlinger Vereinsleben sehr engagiert. Udo Baumeister kennen viele in Bräunlingen und in der Region als sehr umtriebige Urhexe (38 Jahre) über die Fasnettage, als Fußballabteilungsleiter und Spieler, als Alte Herren-Obmann, Schlagzeuger der Musikband Die Fellows und seit Jahren als begeisterten Tennisspieler. Er kommt auf 50 Berufsjahre, was heutzutage kaum noch möglich ist. Seine Ehefrau turnte beim TuS Bräunlingen, spielte Tennis und ist sehr beliebt als kreative und umsichtige Friseurin, derzeit im Friseursalon der Tochter Katja.