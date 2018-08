In einer kurzweiligen Führung um 18.30 Uhr erläutert Architekt Lukas Gäbele am Donnerstag, 6. September, die baulichen Besonderheiten des Museums Art.Plus. Komplettpreis inklusive Eintritt, Führung und Getränk: neun Euro, ermäßigt sieben Euro. Das Museum Art.Plus bleibt an diesem Tag bis 20 Uhr geöffnet. Der Ausstellungsbesuch ist auch ohne Führung möglich. Foto: Museum Art.Plus