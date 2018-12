Bräunlingen BauhofleiterMichael Hirthist verstorben

Bräunlingen. Aus diesem Grund habe die Verwaltung beschlossen, die städtische Weihnachtsfeier abzusagen. Für die Mitarbeiter der gesamten Verwaltung wurde ein Kondolenzbuch im Sitzungssaal des Rathauses ausgelegt. Aufgrund der Trauerfeier am Freitag, 14. Dezember, schließt das Rathaus bereits um 12.30 Uhr. "Mit Michael Hirth verlieren wir einen engagierten Mitarbeiter und Kollegen. Er hinterlässt im Rathaus und im Bauhof eine große Lücke. Das Wohl der Stadt Bräunlingen lag ihm sehr am Herzen. Der Tod von Herrn Hirth macht uns alle sehr traurig", so Bürgermeister Micha Bächle. Als Leiter des Bauhofes war er für viele kleine und große Projekte in der Gesamtstadt zuständig. Der direkte Kontakt zu den Bürgern war ihm immer sehr wichtig. "Ich habe Herrn Hirth als engagierten, freundlichen und offenen Menschen kennengelernt, der immer bereit war anderen Menschen zu helfen", so Bächle.