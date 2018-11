Bräunlingen Bauhof-Lastwagen deutlich teurer

Ebenfalls teuer könnte eine Neuanschaffung für die Grünflächenpflege werden. Weil der 13 Jahre alte Aufsitzmulcher inzwischen mehrmals im Jahr zur Notreperatur in der Werkstatt steht, wird ein Ersatz notwendig. Leider, so Misok, werde dieser Gerätetyp nicht mehr gebaut. In dieser Kategorie gebe es auf dem Markt nur noch Profigeräte, die neu für bis zu 95 000 Euro und gebraucht für bis zu 60 000 Euro zu haben sind. Günstigere Fahrzeuge sind privat über den Gebrauchtmarkt zu erstehen. Gerade in der Schweiz gebe es Möglichkeiten, wenn man flexibel reagieren könne. Armin Ewald (FDP) mahnte angesichts von 600 Stunden jährlicher Einsatzdauer, in Richtung einer Neuanschaffung zu gehen.