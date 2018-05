Bräunlingen Bankschalter wird ab Juli geschlossen

Bräunlingen-Döggingen. So fallen ab 1. Juli die Öffnungszeiten am Dienstag- und Donnerstagvormittag weg, für Serviceanfragen wie Bestellung und Sperrung von Karten, Einrichtung von Daueraufträgen, Kreditgeschäfte undähnliches steht die Filiale in Bräunlingen zur Verfügung. Servicedienste können auch von zuhause per Telefon über das Kunden-Service-Center der Volksbank abgewickelt werden.

Doch auch in den Räumen in Döggingen werden weiterhin Beratungsgespräche angeboten, allerdings müssen hierzu entsprechende Termine zwischen acht und 20 Uhr mit den bekannten Ansprechpartnern vereinbart werden. Kontoauszugsdrucker und Geldautomat stehen den Kunden vor Ort ebenfalls weiterhin rund um die Uhr zur Verfügung.