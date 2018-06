Bräunlingen Bankchef ist jetzt Pensionär

1974 hat der gebürtige Dögginger eine Ausbildung zum Bankkaufmann bei der Raiffeisen-Bank Döggingen-Mundelfingen begonnen. Schnell erkannten die damaligen Vorstände Josef Minzer und Ewald Geißer seine Fähigkeiten und förderten in den folgenden Jahren seine Fortbildung. Im Jahr 1981 wurde er neben Geißer gleichberechtigter Vorstand der kleinen, aber erfolgreichen Bank. Und das sollte 22 Jahre so bleiben. Im Jahr 2003 erfolgte die Fusion mit der Villinger Volksbank. Danach ging er für drei Jahre in die Betreuung von Gewerbekunden, bis er im Jahr 2006 Leiter der Filiale in Bräunlingen wurde, zu der auch seine früheren Wirkungsstätten in Döggingen und Mundelfingen gehören. Walter Schwarz ist verheiratet und hat zwei erwachsene Kinder. Von 1999 bis 2009 gehörte der künftige Pensionär dem Dögginger Ortschaftsrat an.