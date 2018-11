Bräunlingen Bangen um die Auferstehungskirche

Ein grundsätzliches Problem ist, wie auch in etlichen anderen Gemeinden, die schwierige Haushaltslage. Nach einem Defizit von 11 000 Euro im Jahr 2015 konnte 2016 ein kleiner Überschuss erwirtschaftet werden. Zudem belasten Restschulden den Haushalt mit jährlich 7000 Euro. Mit dem Einstieg in das Haushaltsicherungskonzept (HSK) der Landeskirche wird mittelfristig eine ausgeglichene Haushaltssituation entwickelt. Ein Vorteil der Teilnahme am HSK-Projekt ist die damit verbundene Fachberatung durch die Kirchenleitung, jetzt auch im Blick auf die Kirche in Bräunlingen.

Als Lösungsmöglichkeiten schlägt der Evangelische Oberkirchenrat (EOK) zwei Möglichkeiten vor: Einen Umbau der Kirche mit Verdichtung der Gemeindehausfläche im Erdgeschoss. Dabei ist die Verwendung der Räume im Kellergeschoss noch offen. Im EOK geht man allerdings davon aus, dass eine Umbaumaßnahme die Kirchengemeinde im Blick auf den Schuldenstand finanziell über Gebühr belasten würde. Eine zweite Möglichkeit wäre die Anmietung von Räumen für Gottesdienste und Gemeindearbeit und der Verkauf des Kirchengrundstücks. Letzteres wird allerdings aufgrund der früheren Nutzung als schwierig eingeschätzt.

Die Kirchenleitung in Karlsruhe stellt der Kirchengemeinde jetzt die Frage, welche Perspektiven man für die Auferstehungskirche in Bräunlingen vor Ort sieht. Bei der Zukunftswerkstatt soll es unter anderem darum gehen, wie man sich künftig als evangelische Kirchengemeinde Hüfingen/Bräunlingen aufstellen will, wie das Gemeindeleben künftig aussehen könnte und welche Perspektiven für die Auferstehungskirche in Bräunlingen entwickelt werden können. Die Frage ist, wie weit die Kirche gebraucht wird für Gottesdienste und Kasualien, Taufen, Konfirmationen, Hochzeiten und Trauerfeiern – und ob man dafür künftig in einer Gemeinde zwei Kirchen braucht. In dem Werkstattgespräch wird über den Sachstand informiert. Anschließend sind alle Gemeindeglieder herzlich eingeladen, ihre Meinung einzubringen, Ideen zu entwickeln und nach Wegen suchen, wie man gemeinsam in die Zukunft der Kirchengemeinde gehen kann.

Die Anfänge der Gemeinde liegen in den 1920er-Jahren. Damals wurde in einem Schulsaal Gottesdienst gefeiert. 1937 wurde die Evangelische Kirchengemeinde Hüfingen/Bräunlingen offiziell errichtet. 1955 entstand die Friedenskirche in Hüfingen und 1969 die Auferstehungskirche in Bräunlingen. Zu der jungen Diasporagemeinde zählen die Ortsteile von Hüfingen und Bräunlingen, Behla, Fürstenberg, Hausen vor Wald, Mundfingen, Sumpfohren, Bruggen, Döggingen, Mistelbrunn, Unterbränd und Waldhausen mit derzeit etwa 1200 Gemeindegliedern in Hüfingen und 600 Gemeindegliedern in Bräunlingen.