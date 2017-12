Bräunlingen. Die Bambinikurse des Skiclub Bräunlingen haben am Hauslift des Vereins in Eisenbach erfolgreich begonnen. Insgesamt lernen 16 Kinder im Alter zwischen vier und sechs Jahren die ersten Skiabfahrten ihres Lebens kennen. Ein äußerst engagiertes Helferteam um Bambinikursleiterin Steffi Peters kümmert sich um die kleinsten Skifahrer. Das Ziel von insgesamt vier halben Kurstagen ist, dass möglichst jedes Kind am Ende mindestens eine Abfahrt am Skilift selbst bewältigt.