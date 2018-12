Bräunlingen Bächle rechnet Kreditaufnahme klein

Berthold Geyer (Gruppe 84): Die Aufstellung des Haushaltes sei das Königsrecht des Rates, denn so könne er die Richtung vorgeben. "Gleichwohl war uns allen der enge Spielraum bewusst." Und der Haushaltsentwurf habe durch diverse Wünsche fast schon den Charakter von Wahlversprechungen. "Der Haushalt 2019 bedeutet einen finanziellen und auch personellen Kraftakt – sicherlich auch mit Risiken für die kommenden Jahre." Bei der Erschließung der beiden Neubaugebiete sei auch wichtig, dass die Grundstücke verkauft würden, denn diese Einnahmen würden über die zukünftige Investitionsmöglichkeiten entscheiden. "Bei den Beratungen trat ein erheblicher Stau an offenen und notwendigen Sanierungsmaßnahmen zu Tage." Während in den vergangenen Jahren die Neuverschuldung im Fokus gestanden habe, hätte dieses Jahr die Diskussion darüber komplett gefehlt. Doch die rund 480 Euro pro Einwohner wären eine ehrliche Zahl – ohne versteckte Schulden.

Lorenz Neininger (FDP): "Wir freuen uns über die gemeinsam gemeisterten, spannenden Herausforderungen, sowie die vielen kleinen und großen Veränderungen, die Bürgermeister Micha Bächle und wir gemeinsam im zurückliegenden Jahr auf den Weg gebracht haben." Mit den beiden Neubaugebieten erhalten Bauwillige die Chance, einen attraktiven Bauplatz zu erwerben. Bedauerlich sei allerdings, dass die FPD-Fraktion mit ihrem Wunsch nach einem Kreisverkehr zur Erschließung des Bregenbergs und zur Bremsung des Verkehrs auf der Donaueschinger Straße gescheitert ist. Projekte wie die Abwasserbeseitigung der Freiburger Straße und dem Tunnelweg, die Renovierung der Gauchachschule und das Breitband am Bregenberg verlangen der Stadt "enorme Gelder" ab. "Schade, dass die Gestaltung zur Verschönerung der Kirchstraße zum x-ten Male verschoben wird, obwohl schon fertige Pläne für den Ausbau vorliegen." Billiger werde es dadurch auf keinen Fall.

Clemens Fahl (SPD): Als größte Bereicherung könnte man nach dem ersten Jahr mit Bürgermeister Micha Bächle die neue Kommunikationskultur bezeichnen. "Themen werden offen angesprochen. Wir werden unmittelbar über Veränderungen und Entwicklungen in verschiedenen Themen informiert." Leider müsse man für die Investitionen auch Schulden aufnehmen. "Die Konsolidierung des Haushaltes war unser Ziel, welches wiederum nicht erreicht wurde. Trotz sprudelnder Steuereinnahmen ist das Ausgabenportfolio für die Stadt gewaltig. Auch zukünftig werde die SPD auf "strenge Ausgabendisziplin" achten. Die Personalkosten in der Verwaltung sind fast bei fünf Millionen Euro, was zeige, dass die Aufgaben immer vielfältiger würden. "Durch die steigende Zahl bei den Kindergartenbelegungen und der Schulkindbetreuung wird dieser Trend fortgesetzt." Kosten könnten hier vermieden werden, wenn die Schulkindbetreuung durch Mitglieder des Lehrkörpers erfolge.

Michael Gut (CDU): "Der Haushalt 2019 ist auf Kante genäht." Spardisziplin sei angesagt gewesen. "Wir müssen dramatisch die Kosten drücken und können nicht viel investieren." Trotzdem gelinge es, Projekte für die Zukunft der Stadt umzusetzen, wie die beiden neuen Baugebiete am Bregenberg und in Waldhausen. "Mit der Kindergarten- und der Schulkindbetreuung sind wir auch gut gerichtet für die Familien, die dort bauen werden." Enttäuschend sei die ausgebliebene Nachfrage für das Gewerbegebiet Niederwiesen gewesen. Es sei zu hoffen, dass sich das im kommenden Jahr ändere. "2018 ist einiges liegen geblieben. Wichtig ist, dass wir da dran bleiben." Doch mit dem personell nun gestärkten Bauamt sei das auch machbar. Besonders groß ist die Freude darüber, dass die CDU mit ihren Anmeldung durchgekommen ist: Breitband für die Scheffelstraße, die Statik für den Dorftreff Waldhausen, die Feuerstelle am Bolzplatz und den Durchlauferhitzer in der Sporthalle.