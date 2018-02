Bräunlingen Badminton-Abteilung des Turn- und Sportvereins aufgelöst

Doch mit der Auflösung der Badmintongruppe Ende 2017, die in jüngster Zeit nur noch wenig Zulauf hatte, musste der TuS einen kleinen Rückschritt hinnehmen, der das Gesamtkonzept des TuS aber nicht beeinträchtigt.

"Das Interesse der Badmintonspieler, die nun 25 Jahre im Verein mitspielten, hat nachgelassen und so haben sie mir mitgeteilt, dass der Trainingsbetrieb zum Jahresende 2017 eingestellt wurde", so der TuS-Vorsitzende Manfred Martin. Die nach der Eröffnung der neuen, dreiteiligen Sporthalle Anfang der neunziger Jahren gegründete Badmintongruppe fand in der Anfangszeit einen großen Zulauf. Bis zu 100 Interessierte kamen in die Halle, um den Federball über das Netz zu schlagen. Doch die Teilnehmerzahlen gingen in den vergangenen Jahren immer mehr zurück. Vor einigen Wochen kam nun das Aus für die Badmintongruppe.

Auch die Basketballer mussten Konsequenzen ziehen