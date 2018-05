Bräunlingen Ausbildungsforum lockt Firmen an

Bräunlingen. Dieser Umstand macht die Veranstaltung natürlich besonders für Bräunlingens Ausbildungsbetriebe interessant, die sich dort auf einem Ausbildungsforum im Foyer der Stadthalle präsentieren werden. "Die Industrie- und Handelskammer Schwarzwald-Baar-Heuberg ist mit dabei, und auch die Gewerblichen Schulen aus Donaueschingen präsentieren sich mit einem Stand", freut sich Jürgen Bertsche, Hauptamtsleiter in Bräunlingen und verantwortlich für die Wirtschaftsförderung in der Gemeinde.

Für die Betriebe ist die Möglichkeit, sich in der Heimatgemeinde zu zeigen, ein Glücksfall, wie Sven Azevedo sagt. Er ist Ausbildungsleiter bei der Firma Dynacast, die mit Druckguss komplexe Präzisionsteile herstellt. "Das ist eine richtig gute Plattform. Besonders, weil sie eben in dem Ort stattfindet, in dem sich auch das Unternehmen befindet. So erwischen wir auch die Leute, die vielleicht täglich an unserem Firmengebäude vorbeifahren, aber eigentlich gar nicht so genau wissen, was wir eigentlich machen", sagt er.

Azevedo wird zur Gewerbeschau mit zwei Auszubildenden des Unternehmens vertreten sein: "Wir wollen hauptsächlich darüber informieren, was wir überhaupt machen. Es geht darum, unsere Außendarstellung zu verbessern", erklärt er. In der Folge gebe es dann auch mehr Bewerbungen. Nach dem vergangenen Ausbildungsforum auf der Gewerbeschau trudelten bei Dynacast viele Bewerbungen ein.