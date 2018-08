Bräunlingen Antje Krotzinger übernimmt im Stadtbauamt die Leitung

"Mit Frau Krotzinger haben wir eine exzellente Bewerberin, die ihre umfangreichen Fachkenntnisse bei uns einbringen kann. Gerade auch das Thema Hochbau liegt uns sehr am Herzen, das mit ihr als Architektin in guten Händen liegen wird. Wir freuen uns, sie bereits im Oktober im Team begrüßen zu können. Für ihre neue Aufgabe sind ihre vielfältigen Erfahrungen von großem Vorteil", so Bürgermeister Micha Bächle. Auf die Amtsleiterstelle gingen bei der Stadt mehrere qualifizierte überregionale Bewerbungen ein.

Antje Krotzinger ist 48 Jahre alt, verheiratet und hat drei Kinder. Sie hat zunächst eine Ausbildung als Bauzeichnerin abgeschlossen und anschließend Architektur, Raum- und Stadtplanung in Karlsruhe studiert. Als Architektin war sie in mehreren Architekturbüros tätig. Als Projektleiterin bei Bagage-Art war sie auch für die Gestaltung des Außenspielbereiches des städtischen Kindergartens in Bräunlingen zuständig.

Drei Jahre war sie Bauamtsleiterin in Neurried in der Ortenau mit Personalverantwortung für über 30 Mitarbeiter. Anschließend übernahm sie die Abteilungsleitung Baurecht der Stadt Offenburg. In dieser Zeit hat sie zahlreiche Bebauungspläne aufgestellt, große Investitionsprojekte umgesetzt, Straßen saniert, Sanierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen koordiniert. Ein enger Kontakt zu den Bauherren war ihr wichtig. Ein bedeutendes Thema sei für sie auch die Altstadtsanierung.