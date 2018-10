Bräunlingen Anbindung an S-Bahn nach Freiburg

Bräunlingen (jak). Während man sich in den Rathäusern freut, dass die Bürger zukünftig einen besseren Nahverkehr haben, hat die Nahverkehrskonzept-Medaille allerdings auch eine Kehrseite. Denn der Ausbau von Haltestellen und auch die Schaffung von Wendemöglichkeiten für die Busse ist vor allem eines: richtig teuer. Zwar gibt es entsprechende Zuschüsse, trotzdem bleiben die Kosten für die Kommunen hoch.

In Bräunlingen sind es zwei Projekte, die nun in Angriff genommen werden müssen: Döggingen soll eine besondere Rolle bekommen, dort werden die Busse aus Richtung Bräunlingen und aus Richtung Bonndorf/Mundelfingen für die Anbindung an die S-Bahn nach Freiburg sorgen. Und auch Mistelbrunn ist betroffen. Dort endet eine Linie. Für die Miteinbeziehung in die Schleife Wolterdingen – Hubertshofen – Mistelbrunn und zurück ist ebenfalls eine Buswendemöglichkeit in Mistelbrunn erforderlich.

Für Döggingen ist mit Kosten in Höhe von 394 000 Euro zu rechnen. Erste Planungen waren noch von 700 000 Euro ausgegangen. Doch dann wurde nachgearbeitet. Jetzt sollen zwei Bushaltestellen und eine Wendemöglichkeit gebaut werden.