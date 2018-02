Bräunlingen "Am Brändbach klemmt’s"

"Was wäre eine Schiffsreise ohne ein Captains Diner kündigte der Moderator an, bevor zwei Menüs mit Froschschenkeln vom Dreidreiviertel-Schiffskoch (Landjugend/Trachtenbund) dem Publikum präsentiert wurden. Die große Sahnetorte wurde angeschnitten. Ihr entstieg der neue Kapitän Bürgermeister Micha Bächle, der sogleich das Kommando übernahm.

Aufgrund von Wodkamangel tauchte das russische "0-8-15 U-Boot" im Hafen auf. Dessen Besatzung verschwand nach dem Lied "Deine Heimat ist das Meer" in die Tennishütte zum "Laiä-Bier und Wodka" (Männergesangverein).

Der Einmarsch der historischen Gruppen bei der Schauspielfasnet zu den Klängen des Narrenmarschs schloss den letzten Höhepunkt in der Narrenhochburg Bräunlingen ab. Danach ging es über in die Straßenfasnet mit närrischem Treiben in den Lokalen und Gaststätten.