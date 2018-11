Bräunlingen "Alte Herren" ziehen Bilanz

Wolfgang Allaut als Koordinator der AH-Spieler aus Döggingen, Mundelfingen und Hausen vor Wald zeigte sich zuversichtlich, dass neben Radfahren, Cegospielen und Gymnastik künftig der Fußball wieder mehr in den Vordergrund rückt.

Seit zehn Jahren ist Brunhilde Rosenstiel der Garant für gesellige Stammtischrunden im Clubhaus. Sie übernimmt zuverlässig am Trainingsdienstag die Bewirtung und durfte als Dank ein Geschenk entgegennehmen. Trotz eines kleinen Defizits in der AH-Kasse ist es um die Finanzen nicht schlecht bestellt, zumal am 15. Dezember wieder der Christbaumverkauf Geld in die Kasse spülen soll.

Einstimmig in ihren Ämtern bestätigt wurden AH-Obmann Walter Wehinger, Schriftführer Thomas Helbig, Kassierer Helmut Fürst und Wanderwart Siegbert Minzer. Für Mitstreiter im SV-Förderverein warb der Vorsitzende Dietmar Ketterer, da neue Impulse bei der Beschaffung von Finanzmitteln wünschenswert wären. Laut Ketterer wären einige der derzeit 45 Mitglieder des Vereins für eine solche Aufgabe durchaus geeignet.