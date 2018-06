In Bruggen steigt am Sonntag, 24. Juni, wieder das Dorffest. Seit Februar wurde im Dorftreff rege gewerkelt und geschafft. Der Zahn der Zeit hat nämlich am Bruggener Vereinshaus genagt. Durch Eigenleistungen der Mitglieder des Hanorenclubs konnte jetzt kurz vor dem Dorffest die Verschönerungsarbeiten mit Erfolg beendet werden. Eine Firma hat den Boden abgeschliffen, die Mitglieder sorgten für einen neuen Saalanstrich. Auch im Außenbereich wurden Balken und die Wand lackiert und erstrahlen nun pünktlich zum Fest in neuem Glanz. Frauen haben die Rundumreinigung im Inneren des Vereinshauses vorgenommen. Jetzt ist der Dorftreff bestens hergerichtet für die vielen Besucher des Dorffestes. Bereits ab 10.30 Uhr beginnt das Fest mit einem zünftigen Frühschoppen. Außerdem gibt es einen Mittagstisch, und es werden den Gästen auch Kaffee und Kuchen serviert. Bewirtet wird bis in die Abendstunden hinein. Foto: Veranstalter