Das Interesse am Feuer- und Einkaufsevent "Bräunlingen leuchtet" war auch in diesem Jahr sehr groß. In der autofreien Innenstadt boten die Einzelhändler und Dienstleister ein umfangreiches Programm und vielfältige Angebot. Vor allem die Schwedenfeuer, Feuerschalen und die brennenden Holzscheite brachten bereits zum elften Mal eine eindrucksvolle vorweihnachtliche Stimmung in die Zähringerstadt. Eine besondere Attraktion war erstmals der glühende Ballon in der Sommergasse, der immer wieder durch Flammenschübe hell aufleuchtete und nicht nur die kleinen Besucher begeisterte. Foto: D. Maier