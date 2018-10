Bräunlingen Abstimmung über Windpark

Wie muss beim Bürgerentscheid abgestimmt werden? Aufgrund der Fragestellung ist ein Nein ein Ja und andersherum. Denn die Frage lautet: "Sind sie dagegen, dass die Stadt Bräunlingen in den nächsten drei Jahren Grundstücke der Gemeinde zur Errichtung von Windkraftanlagen verpachtet und demgemäß der Gemeinderatsbeschluss vom 12. April 2018 aufgehoben wird?". Wer also mit Ja stimmt, spricht sich gegen die Verpachtung aus, und wer Nein ankreuzt, der stimmt für die Verpachtung der städtischen Flächen.

Wann kann die Stimme abgegeben werden? Wie bei jeder Wahl ist auch die Stimmabgabe per Briefwahl möglich. Die Wahllokale haben am Sonntag, 7. Oktober, von 8 Uhr bis 18 Uhr geöffnet. Die Wahllokale entsprechen denen der Bürgermeisterwahl im vergangenen Herbst: Rathaus, Bildungszentrum, Bauhof, Sporthalle, Döggingen, Waldhausen, Unterbränd und Mistelbrunn. Abstimmen dürfen alle EU-Bürger, die mindestens 16 Jahre alt sind und ihren Wohnsitz seit drei Monaten in Bräunlingen haben.