Bräunlingen Abenteurer fahren Rallye nach Marrakesch

Wüsten, Pisten und das Atlasgebirge bestimmten die nächsten Tage der Tour bis zum Finale nach Marrakesch. "In Marokko waren die Bedingungen mit am schwierigsten. Temperatur, Sand und Untergrund beanspruchten Mensch und Maschine", heißt es von den Vieren. "Nach Alicante mussten wir uns sogar Teile nachschicken lassen, um unseren Jeep wieder in Gang zu kriegen", sagt Muckle.

Etwas brenzlig wurde es, als sich an einem der zwei Autos die Bremsen komplett verabschiedeten, doch auch das hielt die Abenteurer nicht auf. So kam es auch, dass sie sich an den eigentlich schönen Etappenzielen mehr auf die Suche nach Schrottplätzen für Ersatzteile beziehungsweise Werkstätten machen mussten, anstatt ein bisschen Sightseeing zu betreiben.

In Marrakesch kamen 94 von 100 gestarteten Autos an, die Bräunlinger waren natürlich mit von der Partie. Doch der Strapazen nicht genug – nach der Zielankunft in Afrika, machte sich das Quartett wieder auf den Heimweg, natürlich mit ihren inzwischen fast runderneuerten Autos, und genossen noch einmal die Fahrt zurück auf die Baar. Zu Hause wurden die Autos grundgereinigt, einer der Wagen hat sogar schon einen Kaufinteressenten. Ob sie so eine Tour noch einmal wagen würden? Da müssen die Vier nicht lange überlegen: Auf jeden Fall!

Europa verlassen: Über Südspanien wurde Europa verlassen und nach Marokko übergesetzt. Steinige Wüsten, karge Gebirgslandschaften, Staub, Sand und Pisten erwarteten die Fahrer in Afrika. Finale nach allen Strapazen war in einer der aufregendsten Städte Nordafrikas: in Marrakesch.

Anderer Termin: Da die Temperaturen in der Wüste im Juli und August 45 bis 50 Grad erreichen, wurde von den Verantwortlichen beschlossen, die Rallye auf Ende September zu verschieben. Das gab allen Teilnehmern genug Zeit, die Fahrzeuge für die verlängerte Tour und die Herausforderungen Südspaniens und Marokkos vorzubereiten.

Ankommen ist das Ziel: Die Rallye ist weder ein Rennen noch eine geführte Sightseeing-Tour durch Europa. Es gibt jenseits der üblichen Wege großartige Landschaften, Pässe, Pisten, Berge, Meer, vom kleinsten Dorf bis zu beeindruckenden Großstädten, malerische Orte, oder abgefahrene Bars zu entdecken. Bei der Rallye geht es ums Ankommen, um die Gemeinschaft und um das Erlebnis eines elftägigen Abenteuers. Das Ziel der Rallye ist es nicht, als Erster, sondern überhaupt mit seinem Auto ins Ziel zu kommen.