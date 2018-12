Bräunlingen-Waldhausen (ra). Die Nikolausfeier der Waldhausener Gymnastikfrauen ist nicht nur ein schöner Jahresabschluss, sondern dient auch immer einem guten Zweck. In diesem Jahr wurde während der Feier eifrig für das Kinderhospiz Hospiz Via Luce in Villingen-Schwenningen gesammelt. Stolze 800 Euro sind zusammengekommen.