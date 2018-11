Bräunlingen 80 000 Euro für externes Konto

"Die alten Grundstücke sind mittlerweile verkauft. Was bleibt ist das Minus in der Kasse", erklärte Kämmerer Sebastian Grytner. Nach der Fertigstellung des Baugebietes habe man die Erlöse nach jedem Verkauf eines Flurstückes an das externe Konto überwiesen, und so die Erschließungskosten gedeckt. Da alles verkauft ist, muss das Konto jetzt gedeckt werden.

Teilweise Deckung aus vorhandenen Rücklagen

Zur teilweisen Deckung werde die noch vorhandene Rücklage aus dem ersten Bauabschnitt in Höhe von 56 986 Euro benutzt. Wie kann nun ein Minus entstehen, wenn doch der Verkauf die Kosten decken soll? In den ersten Bauabschnitt mussten Erschließungsvorleistungen getätigt werden, die in die Verkaufspreiskalkulation für das gesamte Baugebiet eingeflossen sind. "Man bezog sich auf das gesamte Gebiet und hat dann auf die einzelnen Abschnitte umgelegt", so Grytner. Er ergänzte: "Außerdem wurde nach Abschluss der Kalkulation eine Treppenanlage gebaut." Durch die externe Finanzierung tauchten die Baugebiete nicht im Haushalt auf und waren in der Neuverschuldung ausgeklammert.