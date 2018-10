Bräunlingen 661. Kilbig steht in den Startlöchern

Ernteaufzug: Der Farbtupfer für die Kilbig: Wenn die Schüler mit den aufwendig hergestellten Erntebögen gemeinsam mit Stadtkapelle sowie Heimat- und Trachtenbund durch die Stadt laufen, bleiben Passanten bewundernd stehen und verfolgen das Geschehen. Los geht’s um 14 Uhr mit anschließendem Kilbig-Festakt auf der Freibühne vor dem Rathaus.

Festgottesdienst: Trotz vielleicht kurzer Nacht beginnen die Bräunlinger den Kilbig-Sonntag, 21. Oktober, um 9.30 Uhr. Dann startet der Festgottesdienst in der Stadtkirche.

Großer Kilbig-Abend: Groß gefeiert wird auch am Samstagabend, 20. Oktober, ab 20 Uhr in der Stadthalle. Dann steht der große Kilbig-Abend an. Neben dem Kabarett "Bure zum Alange" gibt es die Brennhisli Musikantä zu hören. Außerdem sorgen Stadtkapelle sowie Heimat- und Trachtenbund für Unterhaltung.

Handwerk: Die Kilbig ist eng verknüpft mit Brauchtum und Tradition. Das wird auch bei etlichen Programmpunkten der Veranstaltung ersichtlich. Immer sonntags stellt der Kulturförderverein altes Handwerk vor, erläutert Werkzeuge, die teilweise heute nur noch im Museum zu finden sind. Am Sonntag, 21. Oktober, zeigt der Verein von 11 bis 17 Uhr im Kelnhof-Museum die Arbeit der Schneider.

Jedermann: Für ihn haben die Organisatoren das Programm gemacht. Und das bietet für jeden Geschmack etwas: Ob Schlagerparty, Brauchtumsabend, Auto- und Landmaschinenschau oder schlicht das Ausprobieren der verschiedenen Spezialitäten von Laube zu Laube.

Kelnhof-Museum: Die Einrichtung hat zum Kilbig-Wochenende geöffnet und zeigt nicht nur die alte Arbeit der Schneider (siehe H), sondern bietet auch die Ausstellung "Kreative 48er". Das ist eine Hobbykünstlerausstellung des Jahrgangs 1948/49. Die Idee wird umgesetzt mit unterschiedlichen Kunstwerken aus der Fotografie, der Malerei, dem Handwerk und verschiedenen Metall- sowie Steinskulpturen.

Marktrecht: Mittlerweile findet die 661. Kilbig in Bräunlingen statt. Orientiert wird sich dabei an der Verleihung des Marktrechtes an die Stadt durch Herzog Rudolf.

Nachbarn: Nicht nur die Bräunlinger sind auf der Kilbig anzutreffen. Auch aus den Nachbarstädten und der ganzen Region kommen die Besucher am Wochenende in die Stadt. Die Traditionsveranstaltung ist auch für viele Exil-Bräunlinger so wichtig, dass sie eigens dafür den Weg in die Heimat auf sich nehmen.

Oberhaupt: Erstmals seit über 30 Jahren wird ein neues Stadtoberhaupt am Montag ein Grußwort an Umzugs-Teilnehmer und Besucher richten. Bräunlingens neuer Bürgermeister Micha Bächle spricht dann auch im Anschluss an den fröhlichen Veranstaltungsreigen beim offiziellen Kilbig-Empfang im Rathaus die Begrüßungsworte.

Papi’s Pumpels: Mit den Schlager-Musikern haben sich die Bräunlinger keine Unbekannten geholt, um am Freitagabend, 19. Oktober, ab 20.30 Uhr die Kilbig-Schlagerparty in der Stadthalle zu eröffnen. Rainer Vollmer, Sänger und Kopf der Band, ist davon überzeugt, auch den größten Schlager-Muffel gewinnen zu können. Kostüme seien hierfür hilfreich. Mit der Siebzigerjahre-Optik würden die Besucher eine noch größere Distanz zum Alltag schaffen, erklärt Vollmer. Die perfekten Voraussetzungen, um ausgelassen und fröhlich feiern zu können. Karten gibt es bei der Tourist-Info für elf Euro. An der Abendkasse kosten sie 13 Euro.

Quicklebendig: Müssen die Teilnehmer des traditionellen Bierfassrollens am Kilbig-Sonntag um 14.30 Uhr in der Zähringerstraße sein. Über einen Parcours müssen die Mannschaften gegen die Zeit und ihre Kontrahenten die Fässer wuchten und bewegen.

Riesenrad: Besonders für die jungen Besucher spielen am Sonntag und Montag, 21. und 22. Oktober, auch die Fahrgeschäfte eine wesentliche Rolle in Sachen Unterhaltung. Neben schnellen und rasanten Angeboten soll es dieses Jahr auch wieder ein Riesenrad geben. Das soll eine Höhe von 40 bis 50 Meter besitzen und in der Kirchstraße aufgestellt werden.

Schätzelemarkt: So manch eine Ehe hat hier ihren Anfang genommen, daher auch die passende Bezeichnung des Marktes. Der große Treffpunkt in Kirch-, Blaumeer-, Zähringerstraße und Sommergasse ist Abschluss der Kilbig und Nationalfeiertag der Bräunlinger. Der Markt beginnt am Montag, 22. Oktober, um 9 Uhr.

Tolle Stimmung: Leckere lokale Köstlichkeiten, Einkaufsmöglichkeiten, Musik, Fahrgeschäfte, Konzerte, Ernteaufzug, Bierfassrollen – das Spektrum verschiedener Angebote auf der Kilbig ist ein Garant für gute Stimmung. Wenn jetzt noch das Wetter weiterhin so fantastisch mitspielt, wie die vergangenen Tage – dann steigt das Stimmungsbarometer.

Ursprung: Angelehnt ist die Kilbig an die Marktrechtsverleihung, ihren Ursprung hat sie aber in den daraus folgenden Veranstaltungen. Es gab in der Stadt mehrere Märkte, besonders der Herbstmarkt entwickelte sich dann nach und nach zu einem großen Treffpunkt, den man etwa nach der Ernte aufsuchte. Aus ihm ist dann schließlich die Kilbig entstanden.

Verkaufsoffener Sonntag: Nicht nur, dass die Stadt am Sonntag, 21. Oktober, mit verschiedenen Unterhaltungs- und Verköstigungsmöglichkeiten gespickt ist, auch die Bräunlinger Geschäft haben ihre Türen für Kunden und Besucher geöffnet.

Wetter: Der bisherige goldene Herbst mit Sonnenschein und buntem Laub bleibt uns erhalten und lässt auf ein traumhaftes Kilbigwochenende hindeuten. Das macht nicht nur die Jahreszeit, sondern auch der Wetterbericht: Der sieht für die Zeit von Freitag, 19. Oktober, bis einschließlich Montag, 22. Oktober, keinen Regen, sondern Sonnenschein mit 16 bis 20 Grad.

X Aussteller sorgen dafür, dass die Blaumeerstraße am Sonntag ab 11 Uhr und am Montag ab 10.30 Uhr zu einer großen Ausstellungsfläche für Autos und Landmaschinen wird.

YMCA: Der bekannte Song der amerikanischen Disco-Band "Village People" aus den 1970ern wird eigentlich auf jedem Fest mindestens einmal gespielt. Wenn nicht bei der Schlagerparty oder dem Kilbig-Abend, dann sicher in irgendeiner Bräunlinger Gaststätte. Einfach mal genauer hinhören.

Zum Schluss bleibt den Gästen aus nah und fern nur noch eines zu sagen: Viel Spaß auf der Bräunlinger Kilbig.