Bräunlingen 40 Jahre im Dienst der Kirche gewirkt

Bräunlingen-Waldhausen (dm). Eckert dankte, wie auch der Diözesanvertreter Hans Turner, auch ihrem Ehemann Guido Scherzinger, der seine Frau bei der Kirchenbetreuung und mehreren Aufbauten das Kirchenjahr über sehr unterstützt.

Die Ursprünge der Waldhauser Kirchengemeinde reichen bis ins achte Jahrhundert zurück, als über das Kloster Reichenau die Pfarrei gegründet wurde. In Zusammenhang mit der Übernahme von Glocken wurde die Kirche 1447 erstmals urkundlich erwähnt. Etwa zeitgleich taucht der Name Waldhausen als Dorf des Egon Graf zu Fürstenberg auf. Etliche Zeit war Waldhausen verlassen, bevor im 16. Jahrhundert wieder eine Besiedelung stattfand.

Als sicherer Beleg für die Existenz eines Gotteshauses in Waldhausen gilt ein Dokument des Konstanzer Bischofs Marquard, der 1593 die Erlaubnis gab, in Waldhausen einen Altar aufzustellen. 1729 wurde die Erlaubnis zu Abhaltung von Messfeiern durch den Konstanzer Bischof gegeben. 1821 sollte das Kirchlein abgebrochen werden. Doch die Schäden wurden beseitigt, so dass einige Jahre später wieder Gottesdienste gefeiert werden konnten.