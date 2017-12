Bräunlingen 2018 wird die Stadthalle "löwenstark"

Bräunlingen (guy). Sie hat das neue Programm für die Löwenstarken Veranstaltungen auf die Beine gestellt. Die Reihe läuft mittlerweile im dritten Jahr.

"2017 lief leider nicht ganz so gut, aber alle Besucher waren total begeistert", erklärt Welke. Es gehe ihr bei der Gestaltung des Programms vor allem darum, abzuwägen. "Es war uns von Anfang an immer wichtig, eine Alternative zum kulturellen Angebot in Donaueschingen zu bieten. Es soll bei uns in der Stadthalle bewusst in eine andere Richtung gehen", so die Hallenleiterin. Wichtig sei auch eine gute Mischung im Angebot. Für jeden soll was dabei sein.

So befinden sich im Repertoire für 2018 neben Musikern wie der überregional bekannten Band "Die Wombats", auch eine Magiershow und ein schwäbisches Mundart-Kabarett. "Ich weiß, das Programm wird richtig gut", so Welke.