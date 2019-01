Bräunlingen 19 Kilometer Strecke frisch gespurt

Langläufer sollten immer in der Spur bleiben, um Wild zu schonen

Wie die Stadtverwaltung mitteilt, seien gute Ausgangspunkte für die Loipen der öffentliche Parkplatz am Ende der Färbergasse, in der Frankenstraße im Wohngebiet Galgenberg sowie beim Sportplatz in Döggingen.

Die Loipen verlaufen durch landschaftlich schönes und abwechslungsreiches Gelände. Wanderer, Hundebesitzer und Schlittenfahrer werden gebeten, nicht in der Spur zu gehen, sondern die geräumten Winterwanderwege zu nutzen. Um das Wild in dieser Jahreszeit zu schonen, sollten aber auch die Langläufer auf der Loipe bleiben und keine eigenen Spuren im Wald oder in Hecken- und Waldrandbereichen anlegen.