Brände: Waldbrand im Harz - 500 Menschen vom Brocken geholt

3 Vor zwei Jahren hatte der Landkreis Harz den Katastrophenfall wegen eines Brandes am Brocken ausgerufen - jetzt ist dort wieder ein Feuer ausgebrochen. Foto: Matthias Bein/dpa

Im Harz rücken Helfer zu einem Brand in der Nähe des Brockens aus. Rund Mehrere Hundert Menschen werden von dem Harzgipfel geholt. Entwarnung war nicht in Sicht - im Gegenteil.









Wernigerode - Wegen eines Waldbrandes im Harz sind rund 500 Menschen vom Brocken in Sicherheit gebracht worden. Es handele sich um Touristen, Wanderer und Sportler, sagte ein Sprecher des Landkreises Harz. Sie wurden am Freitagnachmittag mit Bussen von dem Harzgipfel geholt. Am Abend teilte ein Landkreis-Sprecher nach einer Lagebesprechung mit, dass das Feuer sich derzeit ungehindert ausbreite.