Zehn vorsätzliche Brandstiftungen, davon auch der Brand eines landwirtschaftlichen Gebäudes in Hochemmingen sowie eines Heuackers in der Nähe des Flugplatzes in Schwenningen im Spätsommer 2022, werden einem 36-Jährigen und seinem 41 Jahre alten Kumpel durch die Staatsanwaltschaft vorgeworfen.