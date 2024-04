1 Im Hintergrund ist das ausgebrannte Hochhaus in Hongkong zu sehen - bei der Feuerwehr waren zahlreiche Hilferufe eingegangen. Foto: Louise Delmotte/AP

Kurz vor der Hauptverkehrszeit am Morgen bricht ein Feuer in einem Hochhaus aus. Die Feuerwehrleute eilen schnell zum Einsatzort. Doch für manche kommt jede Hilfe zu spät.









Hongkong - Bei einem Hochhausbrand in Hongkong sind mindestens fünf Menschen ums Leben gekommen. Das bestätigte die Regierung der chinesischen Sonderverwaltungsregion am Mittwoch. 35 weitere Menschen kamen demnach Stand Mittwochmittag (Ortszeit) verletzt in Krankenhäuser. Insgesamt brachten die Behörden demnach ungefähr 150 Menschen in Sicherheit.