Explosion in Essener Wohnhaus: Ursache noch unklar

2 Feuerwehrleute löschen von einer Drehleiter aus. Foto: Markus Gayk/dpa

Es war eine laute Detonation. Wenig später brannte ein Wohnhaus lichterloh. Eine Frau sprang verzweifelt aus dem Fenster, von einem Bewohner fehlte jede Spur. Inzwischen wurde jedoch ein Leichnam gefunden.









Link kopiert



Essen - Nach der Explosion in einem Mehrfamilienhaus in Essen mit einem Toten und einem Schwerverletzten läuft die Suche nach der Ursache. "Wir ermitteln in alle Richtungen", sagte eine Polizeisprecherin. "Ein Unfall ist denkbar, aber auch eine fahrlässige oder vorsätzliche Brandstiftung."