1 Die Polizei ermittelt hinsichtlich der beiden Brände in Schramberg, ob es einen Zusammenhang geben könnte. Foto: Ortmann Gleich zwei kleinere Gebäude waren jüngst in Schramberg in Flammen aufgegangen. Könnte da Brandstiftung im Spiel gewesen sein?







Ein Brand am frühen Abend in der Vereinshütte der Burgarbeiter des Höflevereins Burg Schilteck und tags darauf in einem mit Heu und Gras gefüllten landwirtschaftlichen Schuppen auf der gegenüberliegenden Bergseite des Schiltachtals am Paradieshof – könnte es da einen Zusammenhang geben?