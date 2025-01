Selenskyj will Los Angeles mit Feuerwehrleuten helfen

Brände in Kalifornien

1 Die Ukraine will die USA mit Feuerwehrleuten unterstützen. (Archivbild) Foto: Susan Walsh/AP/dpa

Ukrainische Feuerwehrleute haben tagtäglich mit den Folgen russischer Angriffe zu kämpfen. 150 von ihnen stehen aber bereit, um ihre US-Kollegen in Los Angeles zu unterstützen.









Kiew - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat den USA Hilfe bei der Bekämpfung der schweren Brände in Los Angeles angeboten. 150 Feuerwehrleute stünden bereit, sagte Selenskyj in seiner täglichen Videoansprache. An der Umsetzung des Hilfsangebots werde gearbeitet.