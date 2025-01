Los Angeles - Bill Kaulitz flieht vor den Flammen, Paris Hilton zeigt sich "untröstlich" und Ralf Moeller ist vom "Jahrzehnte-Feuer" schockiert. Die verheerenden Großbrände in Kalifornien rund um Los Angeles betrifft auch zahlreiche Stars. Reaktionen aus Hollywood und Umgebung:

Paris Hilton

Realitystar Paris Hilton musste eigenen Angaben zufolge im Fernsehen mit ansehen, wie ihr Haus den verheerenden Großbränden bei Los Angeles zum Opfer fiel. "Mein Herz ist untröstlich", schreibt die 43-Jährige auf der Plattform X. "Ich sitze mit meiner Familie, schaue die Nachrichten und sehe, wie unser Haus in Malibu live im Fernsehen bis auf die Grundmauern abbrennt." Dazu teilte sie ein per Hand aufgenommenes Video von einem Nachrichtenbeitrag, der eine niedergebrannte Gegend zeigt.

"In diesem Haus haben wir so viele kostbare Erinnerungen geschaffen", führte die Geschäftsfrau, Aktivistin und Sängerin aus. "Es ist der Ort, an dem Phoenix seine ersten Schritte machte und an dem wir davon träumten, mit London ein Leben lang Erinnerungen zu schaffen", schrieb Hilton mit Blick auf ihre beiden Kinder.

Bill Kaulitz

Auch Sänger Bill Kaulitz (35) hat wegen der Brände sein Haus verlassen müssen. Das zeigte der Tokio-Hotel-Frontmann in einer Instagram-Story. In dem Post sind seine gepackten Luxuskoffer zu sehen, darunter ein Notfallset des Roten Kreuzes und zwei Walkie-Talkies.

Die Sorge um Bill Kaulitz war groß, denn spätestens seit der Netflix-Doku "Kaulitz & Kaulitz" ist bekannt, dass der Musiker in einem Frank-Lloyd-Wright-Haus in den Hollywood Hills lebt. Noch ungewiss ist, ob Kaulitz' Zwillingsbruder Tom (35) und dessen Ehefrau, Heidi Klum (51), die im nahe gelegenen Bel Air leben, auch von den Bränden betroffen sind.

Jamie Lee Curtis

"Keine Worte", schrieb Oscar-Preisträgerin Jamie Lee Curtis auf Instagram zu einem Video von einer Autofahrt durch ausgebrannte Straßenzüge, vorbei an schwelenden Hausruinen und verkohlten Palmen. Curtis trauerte um ihren Wohnort Pacific Palisades. "Unsere geliebte Nachbarschaft ist weg", schrieb sie auf Instagram.

Ihr eigenes Haus sei verschont geblieben, aber so viele andere Menschen hätten alles verloren. Das stark betroffene Pacific Palisades ist ein wohlhabender Stadtteil im Westen von Los Angeles mit rund 25.000 Einwohnern. Stars wie Jennifer Aniston, Bradley Cooper, Tom Hanks und Reese Witherspoon haben dort Häuser.

Mark Hamill

"Star Wars"-Schauspieler Mark Hamill (73) teilte seinen Instagram-Followern mit, dass er "in letzter Minute" sein Haus in Malibu verlassen habe. Am Straßenrand habe er bereits Flammen gesehen.

Ralf Moeller

Der in Santa Monica lebende Schauspieler Ralf Moeller (65) ist schockiert. "Es ist ein Inferno von Flammen. Dieses Feuer ist ein Jahrzehnte-Feuer, so ein Ausmaß an Zerstörung habe ich in den vergangenen 30 Jahren noch nicht erlebt", sagte Moeller der Deutschen Presse-Agentur. Der 65-Jährige ("Gladiator") sagt, die Kalifornier seien Brände gewohnt, trotzdem sei Panik zu spüren.

Der Schauspieler aus Recklinghausen hatte am Dienstag sein Penthouse an der Küste vorsichtshalber verlassen und ist in einem Hotel untergekommen. Diesen Freitag soll es für ihn zurück nach Deutschland gehen, wo er kommende Woche auf der BAU-Messe in München für das Handwerk wirbt. "Hier werden jetzt in den kommenden Wochen natürlich ganz extrem Handwerker gebraucht. Vielleicht kann ich welche aus Deutschland herlocken."

Billy Crystal

Die Villa von Hollywood-Komiker und -Schauspieler Billy Crystal ging in den Flammen unter. Er und seine Frau Janice hätten ihr Haus, in dem sie seit 1979 lebten, verloren, teilte der Schauspieler laut "Hollywood Reporter" mit. "Natürlich sind wir untröstlich, aber mit der Liebe unserer Kinder und unserer Freunde werden wir dies überstehen".

Carsten Maschmeyer und Veronica Ferres

Finanzinvestor Carsten Maschmeyer (65) und seine Ehefrau Veronica Ferres (59) sind ebenfalls betroffen. "Wir werden jetzt evakuiert und sind auf der Flucht", schrieb Ferres auf Instagram. "Das ist ein absoluter Albtraum", sagte Maschmeyer der "Bild". "Eines der schlimmsten Erlebnisse meines Lebens. Ich fürchte um das Leben meiner Familie, meiner Frau, meiner Kinder und Enkelkinder."

Laut "Bild" brannte das Haus, in dem Maschmeyers Sohn Maurice mit seiner Familie in Pacific Palisades zur Miete lebte, komplett aus. Der Investor befinde sich mit seiner Familie jetzt in Venice.

Mandy Moore

Sängerin und Schauspielerin Mandy Moore verlor ebenfalls ihr Haus. "Die Schule meiner Kinder ist weg, genauso wie meine liebsten Restaurants. So viele Freunde und Liebgewonnene haben ebenfalls alles verloren", schrieb die 40-Jährige bei Instagram. "Unsere Gemeinschaft ist kaputt, aber wir werden hier sein und es gemeinsam wieder aufbauen."

James Woods

Schauspieler James Woods (77) beschrieb im Interview des Senders CNN Chaos auf den Straßen. Alle Häuser auf seiner Straße hätten bereits gebrannt. Sie hätten sich fluchtartig in Sicherheit bringen müssen. Woods teilte mit seinen Followern auf X ein Video eines benachbarten Freundes.

Auch Hollywoods Showbusiness ist betroffen. Am 17. Januar wollte die Oscar-Filmakademie die Anwärter für Hollywoods höchsten Preis verkünden. Dies werde aufgrund der Brände nun zwei Tage später stattfinden, teilte Geschäftsführer Bill Kramer in einem Brief an die rund 10.000 Mitglieder mit, wie US-Medien berichteten. Das gibt den Filmschaffenden mehr Zeit, über die Kandidaten abzustimmen.

Die Verleiher der renommierten Critics Choice Awards haben ihre für diesen Sonntag geplante Trophäen-Gala in Santa Monica aufgrund der Brände verschoben, Filmstudios sagten Premieren ab.