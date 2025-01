Brände in Kalifornien: Flächenbrand nördlich von L.A. treibt Tausende in die Flucht

Flächenbrand nördlich von L.A. treibt Tausende in die Flucht

Brände in Kalifornien

3 Ein Großbrand in Südkalifornien schlägt Tausende Anwohner in die Flucht. Foto: Ethan Swope/FR171736 AP/AP/dpa

Das Schlimmste schien überstanden. Nun bricht nördlich von Los Angeles wieder ein Großfeuer aus - es treibt Tausende Menschen aus ihren Häusern.









Los Angeles - Ein neuer Flächenbrand, der sich rasch ausbreitet, hat in Südkalifornien Tausende Menschen in die Flucht getrieben. Das sogenannte "Hughes"-Feuer war rund 70 Kilometer nördlich von Los Angeles ausgebrochen. Nach Angaben der Feuerwehr breiteten sich die Flammen innerhalb weniger Stunden auf eine Fläche von mehr als 38 Quadratkilometern aus. In den betroffenen Bezirken waren rund 30.000 Menschen aufgefordert, die Gefahrenzone zu verlassen. Berichte über abgebrannte Häuser gab es laut der Behörden zunächst nicht.