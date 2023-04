1 Die Schutzhütte des Albvereins Killer ist abgebrannt. Die Polizei geht von Brandstiftung aus. Foto: Pfister

Nach dem Brand der Schutzhütte an Ostern bei Killer werden wieder Erinnerungen an die unheimliche Brandserie in dem Burladinger Stadtteil im Jahr 2020 wach. Damals war auch das Peitschenmuseum angezündet worden.









Diesmal war nichts zu retten. In der Osternacht mussten die Wehrleute ausrücken, um den Brand der Schutzhütte zwischen Killer und Ringingen zu bekämpfen. Die liegt zwar auf Gemarkung Killer, ist aber von dort nur über einen steilen Fußweg bergauf zu erreichen. Das kleine Gebäude war sehr abgelegen und weil ein Rankommen nur über die teilweise lediglich geschotterten Feldwege in Ringingen möglich ist, brannte sie schon lichterloh, als die Wehr ankam.

Jetzt stehen nur noch die Grundmauern, und in Killer werden Befürchtungen wach, denn die Polizei Hechingen gab bekannt, sie vermute Brandstiftung.

Drei Brände vor zwei Jahren

Definitiv Brandstiftung war es schon vor zwei Jahren im April. Damals brannte es – fast auf den Tag genau – gleich drei Mal innerhalb von einer Woche. Zweimal im weithin bekannten Peitschenmuseum in der Ortsmitte nahe des Bahnhofs, und kurz danach zündelte jemand kaum hundert Meter vom Museum entfernt die rund 50 alten Holzschwellen von Bahngleisen an, die die HzL nach Umbaumaßnahmen dort gelagert hatte.

Auch damals ermittelte die Polizei, wehrte sich aber vehement dagegen, von einer „Brandserie“ zu sprechen. Derlei „Spekulationen seien verfrüht“, vielleicht, so mutmaßten die Ordnungshüter damals, handele es sich bei den Brandstiftern an den Zugschienenschwellen ja „um wegen Corona gelangweilte jugendliche Nachahmungstäter“.

Peitschenmuseum betroffen

Das Peitschenmuseum jedenfalls hatte es böse erwischt. Es musste erst einmal schließen und Museumschef Oliver Simmendinger, auch Bürgermeister von Jungingen, musste sich mit Versicherungen auseinandersetzen und zusammen mit seinem Team jeden müden Euro für den Wiederaufbau zusammenkratzen.

Die oder der Täter von damals wurden nie ermittelt oder angeklagt. Deshalb fragen sich nicht nur in Killer so manche: Ist der Feuerteufel von damals wieder am Werk?

Fest steht, dass der Albverein Killer die Schutzhütte für sein Fest am 1. Mai in diesem Jahr nicht benutzen kann. Der Albverein hatte dort immer seine Hockete am Feiertag der Werktätigen. In der Schutzhütte selbst wurde zwar nie gefeiert, aber eben drum herum. Im vergangenen Jahr war es ohnehin erstmals die Lumpenkapelle gewesen, die das Grillfest ausgerichtet hatte.

Ob die aber neben einer Brandruine festen will, ist fraglich. Die Ermittlungen der Polizei zu diesem Brand dauern jedenfalls noch an.