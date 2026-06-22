Brände: Hügelregion von Salt Lake City in Flammen

2 Die betroffene Hügelregion befindet sich in der Nähe der Stadt Salt Lake City Foto: Charles Mcclintock Wilson/ZUMA Press Wire/dpa 2 Bilder - Fotostrecke öffnen Im Westen der USA brennen wieder Hügel. In der Nähe befindet sich eine Universität. Feuerwehrleute haben ganz besondere Umstände vor Ort.







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Salt Lake City - Feuerwehrleute kämpfen im US-Bundesstaat Utah gegen einen großen Waldbrand. Betroffen ist nach US-Medienberichten eine Hügelregion in der Nähe einer Universität in der Großstadt Salt Lake City im Westen der USA. Die Feuerwehr von Salt Lake City hat bislang keine Evakuierungen veranlasst, wies aber Bewohner der Region an, auf ein solches mögliches Szenario vorbereitet zu sein.