Brände: Hotelbrand in Norditalien - Mehr als 270 Gäste evakuiert

1 In der Nacht brannte es in einem Hotel in dem bekannten Kurort Abano Terme in Norditalien. (Symbolbild) Foto: Claudio Furlan/LaPresse via ZUMA Press/dpa

In der Nacht brennt es in einem Hotel in dem Kurort Abano Terme in Norditalien. Mehr als 270 Gäste müssen evakuiert werden. 40 Menschen werden wegen eingeatmeten Rauchs im Krankenhaus behandelt.









Abano Terme - In einem Hotel in der norditalienischen Stadt Abano Terme mit mehr als 270 Gästen ist vergangene Nacht ein Brand ausgebrochen. Etwa 40 Menschen mussten von Rettungskräften medizinisch behandelt werden - sie alle hatten Rauch eingeatmet und wurden deshalb ins Krankenhaus gebracht, wie die Nachrichtenagentur Ansa meldete. Das Hotel wurde komplett evakuiert. Die Feuerwehr konnte den Brand noch in der Nacht löschen.