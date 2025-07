Brände: Einsatztaktik für Brand in Gohrischheide geändert

2 Das verheerende Feuer in der Gohrischheide wütet weiter. Foto: Robert Michael/dpa 2 Bilder - Fotostrecke öffnen In der Gohrischheide ist bereits eine größere Fläche abgebrannt als sonst in einem Jahr in ganz Deutschland. Unterdessen wird die Zahl der Einsatzkräfte in Thüringen reduziert.







Link kopiert



Zeithain - Das verheerende Feuer in der Gohrischheide in Sachsen wütet weiter. Nach Angaben des Landratsamtes Meißen wurde die Einsatztaktik zur Brandbekämpfung jetzt geändert. "Das Feuer soll nun bis auf wenige Meter an festgelegte Grenzen heran brennen", teilte die Behörde mit. So werde dem Feuer die Nahrung weggenommen und es würden dadurch langfristigere Löscherfolge erzielt. Bereits seit 1. Juli brennt es in dem Gebiet an der Landesgrenze von Sachsen und Brandenburg.