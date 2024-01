Brände: Ein Toter und 22 Verletzte nach Brand in Krankenhaus

Ein Toter und 22 Verletzte nach Brand in Krankenhaus

4 Bei einem Brand in einem Krankenhaus in der niedersächsischen Stadt Uelzen ist ein Mensch ums Leben gekommen. Foto: Philipp Schulze/dpa

Großeinsatz in Niedersachsen: In einem Krankenhaus in Uelzen bricht ein Feuer aus. Auch wenn die Flammen schnell gelöscht werden können, kommt die Hilfe für einen Menschen zu spät.









Uelzen - Bei einem Brand in einem Krankenhaus in der niedersächsischen Stadt Uelzen ist ein Mensch ums Leben gekommen. 22 weitere Personen wurden verletzt, sechs von ihnen schwer, wie ein Sprecher der Feuerwehr in der Nacht sagte. Bei den Verletzungen handele es sich um Rauchvergiftungen und Brandwunden. Das Feuer konnte nach Angaben der Feuerwehr schnell gelöscht werden.