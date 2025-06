Brände: Ehemalige Staatsoperette in Dresden in Flammen

Ehemalige Staatsoperette in Dresden in Flammen

Dresden - Das frühere Domizil der Staatsoperette in Dresden-Leuben steht seit Stunden in Flammen. Die Feuerwehr bekämpft das Feuer mit mehr als 100 Einsatzkräften. Es gibt eine weithin sichtbare Rauchwolke und eine Warnung an die Bevölkerung. "Das Gebäude steht voll in Flammen", sagte Feuerwehrsprecher Michael Klahre in einem Video auf der Online-Plattform Threads. Er gehe davon aus, dass die Löscharbeiten bis in die Morgenstunden andauern werden.