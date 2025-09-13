Brände: Brand an Stellwerk - Bahnstrecke Hannover-Berlin betroffen

1 Nach einem Brand an einem Stellwerk in Lehrte ist der Bahnverkehr zwischen Hannover und Berlin eingeschränkt. (Symbolbild) Foto: Jens Büttner/dpa Ein brennender Sicherungskasten an einem Stellwerk sorgt für viele Ausfälle und Verspätungen auf den Gleisen zwischen Hannover und Berlin. Die Ursache ist noch unklar.







Lehrte - Ein Brand in einem Sicherungskasten eines Stellwerks in der Region Hannover sorgt für starke Beeinträchtigungen im Bahnverkehr zwischen Hannover und Berlin. Das Feuer sei aus bisher ungeklärter Ursache in der Nacht auf den Samstag ausgebrochen, sagte ein Sprecher der Bundespolizei. Derzeit werde untersucht, ob ein technischer Defekt oder Brandstiftung die Ursache für das Feuer war. Der Sicherungskasten befindet sich laut Bundespolizei etwa zwei Kilometer entfernt von dem Stellwerk.