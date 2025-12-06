Boysen in Simmersfeld: BAK Simmersfeld ehrt die Betriebsjubilare

Feier in Simmersfeld: Die Spitzenreiter Rudolf Blaich und Andreas Smolka halten der Boysen-Unternehmensgruppe seit 30 Jahren die Treue.

Weil die Zahl der Jubilare an den Boysen-Standorten im Landkreis Calw stetig steigt und die Geschäftsleitung den familiären Charakter der Ehrungsfeier erhalten möchte, wurden die treuen Mitarbeiter der BAK Boysen Abgaskomponenten Simmersfeld erstmals in einer betriebseigenen Feier in der Simmersfelder Vesperstube geehrt. An der Spitze stehen Rudolf Blaich und Andreas Smolka mit jeweils 30 Jahren Firmenzugehörigkeit.

Beide haben ihre Boysen-Laufbahn 1995 in Altensteig gestartet, ehe der Wechsel zur BAK erfolgte, die im August 2001 ihren Betriebsstart mit der Krümmer-Fertigung für BMW und Audi hatte und damit seit knapp mehr als 24 Jahren besteht. „Folglich haben viele unserer Jubilare die komplette Geschichte der BAK miterlebt“, so der CEO der Boysen-Gruppe, Till Scharf.

Grundstein für Transformation

2004 entstand das Presswerk mit dem markanten Dreiecksbau, ehe die Werkerweiterung 2005 den Start der Just-in-Sequence-Fertigung von Abgassystemen für Mercedes-Benz einläutete. 2018 folgte die Einweihung des Werkes BAK II – und damit der Einstieg der Boysen-Gruppe ins Nutzfahrzeuggeschäft. Mit der Prototypenfertigung von Batteriegehäusen für E-Fahrzeuge im Jahr 2024 wurde in Simmersfeld auch der Grundstein für die technologische Transformation der Unternehmensgruppe gelegt. Ebenfalls mit Blick auf neue Geschäftsfelder entstand das BAK Entwicklungszentrum, das seinen Betrieb im Frühsommer 2024 aufgenommen hat.

Als Dank an die Gemeinde Simmersfeld wurde 2021 – anlässlich des 100-jährigen Bestehens der Unternehmensgruppe – die „Boysen Welt“ eröffnet. Das Multifunktionsgebäude umfasst neben einem Bäckerei-Café und einem Fitness-Studio auch eine Ausstellung zur Firmengeschichte sowie die Vesperstube, die kürzlich neu eröffnet wurde.

Lob für Einsatz der Jubilare

„Die Entwicklung, die Boysen hier in Simmersfeld genommen hat, ist ebenso spannend wie erfolgreich“, so Till Scharf, der ergänzte: „Umso herzlicher möchte ich unseren Jubilaren danke sagen. Ihr Einsatz hat die BAK Simmersfeld zu einer tragenden Säule innerhalb der Boysen-Gruppe gemacht.“

Abschließend nahm Scharf zusammen mit Axel Günter, Kaufmännischer Leiter der BAK, die Ehrung der Jubilare ab 25 Jahren Betriebszugehörigkeit vor. Die Jubilare mit 20 Jahren Unternehmenstreue werden bei Boysen gesondert geehrt.

Kerngeschäft der Boysen-Gruppe

mit Stammsitz in Altensteig ist die Entwicklung und Fertigung hochleistungsfähiger Abgassysteme und -komponenten für Pkw, Nutzfahrzeuge und Off-Highway-Anwendungen.

Die Arbeitsjubilare der BAK Simmersfeld

20 Jahre:

Joachim Frey, Andreas Garbowski, Andreas Gebhardt, Klaus Hagel, Hermann Harr, Gustav Hein, Holger Kern, Günther Kurzweil, Markus Lang, Stefan Maier, Valeri Marchel, Joachim Metzler, Steffen Mohrlok, Thomas Obergruber, Nicki Reiners, Dietmar Reng, Ismail Sahin, Jens Schmieder, Berat Seremi, Steffen Sieber, Volker Talmon, Heiko Theuerkauf, Tobias Volle, Valeri Wagner und Dmitrij Zakharov

25 Jahre: Mustafa Arabul, Salih Ayhan, Badri Gunia, Marat Gunia, Tamer Inanc, Wilhelm Janzen, Waldemar Karpov, Viktor Kaßt, Alexander Kraus, Waldemar Maier, Driton Müllner, Giuseppe Murgia, Waldemar Schmidt und Uwe Seeger

30 Jahre: Rudolf Blaich und Andreas Smolka