Boysen in Simmersfeld: BAK Simmersfeld ehrt die Betriebsjubilare

Feier in Simmersfeld: Die Spitzenreiter Rudolf Blaich und Andreas Smolka halten der Boysen-Unternehmensgruppe seit 30 Jahren die Treue.
Weil die Zahl der Jubilare an den Boysen-Standorten im Landkreis Calw stetig steigt und die Geschäftsleitung den familiären Charakter der Ehrungsfeier erhalten möchte, wurden die treuen Mitarbeiter der BAK Boysen Abgaskomponenten Simmersfeld erstmals in einer betriebseigenen Feier in der Simmersfelder Vesperstube geehrt. An der Spitze stehen Rudolf Blaich und Andreas Smolka mit jeweils 30 Jahren Firmenzugehörigkeit.