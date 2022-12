8 Hat gut lachen: Rolf Geisel hat die Transformation bei Boysen eingeleitet. Foto: Michael Kienzler

Die Boysen-Gruppe aus Altensteig ist bekannt für die Abgastechnik bei Verbrennermotoren. Doch davon will sie weg. In Ungarn entsteht ein Werk, dass Batteriegehäuse für E-Autos herstellt. Ein Schritt in die Zukunft?















Rolf Geisel ist seit 1985 Geschäftsführer der Boysen-Gruppe. Die Firma aus Altensteig mit ihren mehr als 5300 Beschäftigen hat er zu einem weltweit tätigen Unternehmen mit einem Umsatz von drei Milliarden Euro (2022) entwickelt.

Im Interview erklärt der 66-Jährige, wie er mit Boysen weg von den Verbrennungsmotoren kommen will, spricht über Neider, Victor Orbán, China und seinen schönsten Moment in 50 Jahren Boysen.

Einige Auszüge aus dem Interview: Rolf Geisel über...

Wissen Sie, wie die Interview-Anfrage zustande gekommen ist?

Rolf Geisel: Vermutlich, weil Sie unserem Pressesprecher gesagt haben, dass wir nach den vielen Mitteilungen, die Sie veröffentlicht haben, jetzt auch mal was für Sie tun müssen.

Nicht ganz, ein Leser aus Altensteig hat Sie vorgeschlagen, Sie seien der ideale Gesprächspartner.

Geisel: Oh, das wundert mich. Normalerweise habe ich in unserer Gegend viele Gegner. Im Schwäbischen gibt es das Sprichwort: Neid muss man sich erarbeiten. Ich bin hier aufgewachsen, habe Boysen aufgebaut. Im Hintergrund gibt es aber Menschen, die einem nicht immer gutgesinnt sind.

Wie macht sich das bemerkbar?

Geisel: Da gab es schon ganze Kampagnen, Telefonanrufe, Sachbeschädigungen zu Hause, Beschmutzung der Hauswände – aber dieses Thema müssen wir diesmal nicht ausdehnen.

Wie schwierig ist es, dem Umfeld die Hintergründe von Entscheidungen zu verdeutlichen?

Geisel: Nehmen Sie doch unseren jüngsten Entschluss, ein Werk in Ungarn zu bauen. Gehen Sie davon aus, dass es nicht nur positive Reaktionen im Allgemeinen und meiner Person gegenüber gegeben hat. Es heißt dann, Herr Geisel sei nicht besser als die anderen, entscheidet nur um Geld zu verdienen und interessiert sich nicht dafür, was politisch in Ungarn hinsichtlich der Meinungsfreiheit passiert. Manchmal denke ich, es wäre besser, gar nichts zu unseren Plänen und erfolgreichen Entwicklungen zu sagen.

Würde Boysen bei einem Diktator investieren, Herr Geisel?

Haben die Kritiker recht?

Geisel: Natürlich nicht. Schauen Sie doch in die Vergangenheit: 2014 hatten wir einen Auftrag von Mercedes-Nutzfahrzeuge. Wir sollten in der Türkei ein Werk bauen – wir haben aber nicht investiert.

Wieso nicht?

Geisel: Weil Boysen nicht bei einem Diktator investiert. Das habe ich damals auch Mercedes gesagt und entsprechend ausgehandelt, dass wir stattdessen ein Werk in Serbien bauen durften.

Wie war das bei Ungarn?

Geisel: Die Vorgabe von BMW, 50 Kilometer von deren Werk entfernt zu bauen, war nicht verhandelbar. Es war ganz klar: Wenn wir den Auftrag haben wollen, dann müssen wir uns darauf einlassen. Andernfalls hätten wir ihn nicht erhalten. Es ist ein logistisches, vor allem auch ein C02-Thema…

Sie werden erstmals ausschließlich für die Elektromobilität produzieren.

Geisel: Ja, wir gehen davon aus, dass wir durch die Produktion von Batteriegehäusen unsere Chancen für weitere Auftragsvergaben durch BMW in Deutschland gesteigert haben. Voraussichtlich im Februar wird über die nächste entschieden. Hätte Magna den Auftrag erhalten, wären unsere Chancen auf 20 Prozent gesunken, so stehen sie ganz gut. Hinzu kommt, dass dieses Projekt für uns auch bei anderen OEMs (Anm. d. Red.: Original Equipment Manufacturer, zu deutsch Erstausrüster) ein Türöffner ist.

Rolf Geisel: „Ohne Abstandszahlung gibt es keinen Auftrag“

Mussten Sie eine Mitgift miteinbringen?

Geisel: Mitgift? Das brauchen wir nicht mehr zu verheimlichen, es ist generell so, dass es im Automobilzuliefererbereich ohne Abstandszahlung keinen Auftrag mehr gibt. Das hat sich über Jahre eingespielt. Kurzfristige Zahlungen an den Auftraggeber sind absolut normal.

Laden Sie den ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orbán zur Werkseröffnung ein?

Geisel: Ob ich den einlade oder nicht, ist nicht relevant. Der kommt einfach, wenn er meint, kommen zu müssen. Aber wir sind ohnehin nicht die Freunde von großen Eröffnungsfeiern. Wir haben das einmal in Serbien gemacht, weil der serbische Staatspräsident das unbedingt wollte. Das werden wir nie vergessen. Er hatte Tränen in den Augen, weil er sich nicht vorstellen konnte, dass sich eine Firma mit einem derart hohen Automatisierungsgrad in Serbien ansiedelt. Das war bewegend und hat auch bei mir Gefühle geweckt.

Ist das Werk in Ungarn auch ein Teil der Boysen-Transformation?

Geisel: Noch nicht ganz. Wir schaffen zwar 400 Arbeitsplätze, aber wir schaffen es dadurch noch nicht, andere Arbeitsplätze in unserer Gruppe zu sichern. Unser Hauptanliegen ist, in einem schwierigen Umfeld Wege zu finden, unser Unternehmen in eine andere Produktstruktur zu bringen. Denn wir müssen weg vom Verbrenner.

Boysen-Gruppe: Wenn die ursprüngliche Kernkompetenz keine Zukunft hat

Der Abgasbereich ist aber Boysens-Kernkompetenz.

Geisel: Da sind wir stark, werden von Kunden geliebt und wachsen sogar weiter. Die Transformation ist dennoch unausweichlich. Erst recht mit Blick auf die Herausforderungen in der Logistik, bei den Materialpreisen, der Energieversorgung, des Ukraine-Kriegs und Corona.

Wann war Ihnen bewusst, dass es mit dem Verbrenner bergab geht?

Geisel: 2013 waren wir noch an einem Punkt, wo es nicht hätte besser laufen können. Zwei Jahre später kam dann die Dieselkrise… Für uns war schnell klar, dass uns das aktuelle Geschäft langfristig nicht retten und die Firma Boysen nicht in die nächsten 100 Jahre führen kann. Deshalb haben wir schon damals begonnen, uns Gedanken für die Neuausrichtung zu machen.

Die Elektromobilität wurde trotz ähnlich schwacher C02-Werte in der Langzeitbetrachtung vor allem politisch gefördert.

Geisel: Ja, das ist schade. Ab 2019 sind alle losmarschiert, von Mercedes bis zu VW. Der öffentliche Druck gegen den Verbrenner wurde größer und größer. Jeder der gegen die Elektromobilität gewesen ist, wusste, dass er ein Problem bekommen würde, wenn er nicht mitzieht. Es gab kein Zurück mehr. Wissen Sie, was erstaunlich gewesen ist?

Nein, was?

Geisel: In dem Moment, als gewisse Automobilhersteller erklärt hatten, dass 2025 oder 2030 keine Verbrenner mehr gebaut werden, schoss der Aktienkurs nach oben. Da war klar, dass der Verbrenner nicht mehr zu halten ist.

Rolf Geisel: „Wasserstoff hat im Pkw-Bereich keine Relevanz“

Was ist mit Wasserstoff?

Geisel: Wasserstoff im Pkw-Bereich wird wohl in den nächsten 30 Jahren keine Relevanz haben. Mercedes hat die Forschung komplett aufgegeben. BMW macht noch etwas – und auch die Japaner und Koreaner bieten so etwas an. Aber im Pkw-Bereich gibt es nur noch die Diskussion zwischen E-Fuels und Elektro.

Sie sind schon 50 Jahre bei Boysen, waren die vergangenen drei Jahre die herausforderndsten?

Geisel: Ganz sicher. Durch Corona hatten wir täglich neue Herausforderungen – über die gesamte Welt verteilt. Im Februar 2020 haben mir Mitarbeiter in China geschrieben, sie hätten da so ein Virus. Ich hätte nie gedacht, dass COVID-19 alles lahmlegen würde. Wir hatten am 20. März den ersten Corona-Fall in Deutschland.

Dadurch wurden auch die Lieferketten beeinträchtigt.

Geisel: Das ist teils nach wie vor so. Einfachste Dinge bekommen wir nicht mehr. Automobilhersteller können Termine verschieben, aber als Zulieferer stehen wir unter doppeltem Druck. Derzeit bauen wir in China unsere vierte Fabrik, für das Nutzfahrzeugprojekt von Mercedes und Foton. Die Anlagentechnik bauen wir in Deutschland und verschiffen sie dann nach China. Wir haben derzeit massive Probleme, alle Teile am Markt zusammenzukaufen. Teils schlachten wir alte Maschinen aus, um Einzelteile in neuen Maschinen einzusetzen. Unglaublich.

Wann wird es sich wieder normalisieren?

Geisel: Keine Ahnung. Unsere Wirtschaft fährt generell ihre Wertschöpfungsleistung zurück. Langfristig wird es kein mehr und mehr geben. Wir werden eher weniger produzieren. Kapazitätsausweitungen wird es kaum noch geben.

Das ist in der Automobilindustrie zu sehen…

Geisel: Ja, es werden weniger Autos produziert, keine Abschläge mehr gewährt und der Preis durchgesetzt. Die paar Autos, die es gibt, will jeder haben. Das sorgt für beste Renditen – obwohl in diesen schwierigen Zeiten auch mal ein Werk temporär geschlossen wird.

Partizipiert Boysen nicht auch?

Geisel: Nein, wir leben davon, 100.000 Abgassysteme für die E-Klasse zu verkaufen. Gelingt das nicht, sind die Produktionsanlagen nicht ausgelastet. Damit fehlt eine Wertschöpfung, da der Kunde dann eben für 80.000 Systeme, die er letztendlich abruft, keinen höheren Preis bezahlt.

Rolf Geisel: „Wir sind noch lange nicht am Ende“

War 2022 denn ein schlechtes Jahr für Boysen?

Geisel: Wir sind nicht unzufrieden, wir schaffen unsere Umsatzziele, werden die drei Milliarden knacken. Auch weil die Rohstoffpreise gestiegen sind. Die Kämpfe beim Kunden bezüglich Preiserhöhungen aufgrund steigender Rohstoff- und Logistikkosten sind zäh bis vergeblich. In unserer Branche bekommen wir nie das, was wir haben müssten. Das Delta geht zu Lasten der Rendite.

Drei Milliarden wären ein neuer Rekord.

Geisel: Das, was wir seit 30 Jahren geplant haben, haben wir fast immer auch erreicht. Boysen hat sich immer behauptet. Und wir sind noch lange nicht am Ende… Wenn nicht die ganze Welt zusammenbricht, werden wir 2026 durchaus auch auf vier Milliarden Umsatz kommen können.

Wie sehr trifft Boysen die gestiegenen Energiepreise?

Geisel: Wir handeln selbst mit Strom, speisen auch ein, wie hoch die Zusatzkosten sind, kann ich heute noch nicht final sagen. Ich bin aber froh, dass wir schon 2010/2011 Millionen investiert haben, um CO2-neutrale Fabriken aufzubauen. Wir arbeiten mit Photovoltaik, Geothermie und sogar einem getakteten Eisspeicher. 80 Prozent unserer Energie für unser Werk in Altensteig kommt schon seit 2011 von unserem Geothermiefeld. In Simmersfeld bauen wir aktuell für sechs Millionen Euro weitere Photovoltaik-Anlagen, dann können wir weitere zwölf Millionen kW grünen Strom pro Jahr erzeugen.

Wie kam es dazu, dass Sie schon so früh in alternative Energien investiert haben?

Geisel: Es war immer klar, dass irgendwann Energiekosten eine entscheidende Größe in der Wettbewerbsfähigkeit sein werden. Wir achten seit 15 Jahren darauf. Wirtschaftlich konnten unsere Mitarbeiter diese Investitionen nicht immer direkt nachvollziehen, aber heute zahlt sich das aus.

Sie setzen aber auch auf Wasserstoff als Energiespeicher…

Geisel: Unser Wasserstoffprojekt, das hat der Herr Geisel schon vor drei Jahren unserer Wirtschaftsministerin vorgestellt. So lange arbeiten wir schon am Energiepark Nördlicher Schwarzwald. Auch unser Ministerpräsident Kretschmann beschäftigt sich jetzt endlich damit. Warten wir ab, was da passiert. Wenn alles klappt, dann können wir irgendwann 230.000 kW grünen Strom pro Tag herstellen und unsere ganze Region mit Energie versorgen.

Wieso braucht Simmersfeld eine Wasserstoff-Tankstelle?

Was ist mit dem Entwicklungszentrum für Wasserstoff?

Geisel: Da werden Grundsatzthematiken entwickelt. In Richtung Brennstoffzelle, da geht es um die geht es darum, den Wirkungsgrad Verbesserung der Wirkungsgrade von Elektrolyseuren, so dass wir perspektivisch aus einem kW elektrische Energie 0,5 KW Wasserstoff machen können entscheidend zu erhöhen. Ziel ist auch, dass wir den Windpark zwischen Simmersfeld und Seewald modernisieren, um unser Werk in Simmersfeld dann autark versorgen zu könnendamit die ganze Region mit eigener Energie zu versorgen.

Was macht Ihre geplante Wasserstoff-Tankstelle in Simmersfeld?

Geisel: Vor elf Monaten haben wir den Förderungsantrag gestellt, Anfang November gab es die endgültige Ablehnung, weil wir in Simmersfeld in den kommenden Jahren nicht so viel Volumen benötigt wird. Wir bauen die Tankstelle trotzdem – auch ohne politische Unterstützung, weil wir es im Gegensatz zur Landesregierung als wichtig erachten, in Ideen und Technologien für die Zukunft zu investieren.

Sie haben eine Firma in Dortmund gekauft, die sich auch mit Energiespeicherung beschäftigt. Was erhoffen Sie sich?

Geisel: Sie ergänzt seit drei Jahren unser Portfolio. Es geht dort um Energiespeicherung mit Redox-Flow-Batterien. Hier erhoffen wir uns, dass wir eine möglichst günstige Speichervariante zum Beispiel für Haushalte, die eine Photovoltaik-Anlage nutzen, anbieten können. Wir sind der Meinung, dass Lithium-Batterien als Speicher ökologisch nicht richtig sind. In den USA werden Lithium-Speicher schon verboten, die sind weiter als wir in Europa.

Kommen Sie selbst auf die ganzen strategischen Ideen oder haben Sie fähige und beratende Mitarbeiter?

Geisel: Die Ideen entwickeln sich durch unsere verschiedensten Technologien und die Kolleginnen und Kollegen in den täglichen Diskussionen.

Sie sind seit 50 Jahren rund um die Uhr für Boysen im Einsatz: Schlafen Sie auch mal?

Geisel (denkt vier Sekunden nach, bevor er antwortet): Manchmal immer schlechter, wenn man die Aufgabe hat, das Unternehmen fit für die Zukunft zu machen. Die Transformation umtreibt mich. Deshalb mache ich auch noch zum Wohle der Firma Boysen weiter und springe nicht ab.

Wo steht Boysen denn in der Transformation?

Geisel: Noch am Anfang, aber wir wissen mittlerweile ganz genau, was wir wollen. Ich kann versprechen, dass wir alles sehr konsequent angehen und wir uns nicht verzetteln. Für uns stehen die Bereiche Wasserstoff, Batteriespeicher, Redox-Flow-Batterien, Elektrokomponenten und auch noch nach 2035 die Verbrenner-Technik im Fokus. Nehmen wir die Batteriekästen als Beispiel: Wir gehen davon aus, dass es 2035 weltweit 80 Millionen Neufahrzeuge sein werden, 60 Millionen davon elektrisch. Das ist der Grund, weshalb wir seit 2019 Kapazitäten für Batteriegehäuse aufbauen.

Geheimrezept von Boysen: Risiko muss überschaubar sein

Boysen gilt als innovativ. Führt diese Innovationskraft die Firma in die Zukunft?

Geisel: Grundsätzlich, ja. Wobei das Risiko bei Innovationen überschaubar sein muss. Es darf nie dazu beitragen, dass die Substanz der Firma gefährdet ist.

Gab es in der Firmen-Geschichte besonders risikoreiche Entscheidungen?

Geisel: Ein zu großes Risiko bin ich nie eingegangen. Manche Entscheidung hat mich lange Nächte gekostet. Ich spiele dann gedanklich das Thema durch und wäge intensiv ab. Am nächsten Morgen wird dann mit meinen Leuten entschieden.

Sind Sie bei Ihren Werken in China auch von den jüngsten Corona-Schließungen betroffen?

Geisel: Ja, gerade Anfang November mussten wir unser Werk in Langfang wieder schließen – zum insgesamt dritten Mal. In der Fabrik schlafen dann mehr als 100 Leute. Das können sie in Deutschland gar nicht machen. Mit dieser Mannschaft versuchen wir, zu produzieren und alle Verpflichtungen sicherzustellen. Der Druck vom Automobilhersteller ist groß.

Boysen-Boss Rolf Geisel: „Wenn wir China nicht hätten...“

Erhalten Sie dann jeden Morgen eine Mitteilung über den aktuellen Stand?

Geisel: Ja. Vor zwei Jahren waren wir das erste Mal im Lockdown, das war unvorstellbar. Meine Mitarbeiter haben Bilder geschickt, wie sie kochen oder Sport machen. Die sagen immer, dass die Stimmung gut sei. Aber gehen Sie auch davon aus, dass unsere Leute für diesen Einsatz nicht zu kurz kommen.

Beunruhigt Sie die Abhängigkeit unserer Gesellschaft von China?

Geisel: Das ist ein schwieriges Feld. Aber ich sage Ihnen mal was: Wenn wir China nicht hätten, dann hätten wir nicht unseren Wohlstand. Wir machen 15 Prozent unseres Umsatzes und 15 50 Prozent unseres Ergebnisses in China. Das trägt dazu bei, Arbeitsplätze in Europa zu stützen. Die Chinesen brauchen uns als Konsumenten auf dem europäischen Markt aber auch, um Ware zu verkaufen, sonst hätten sie ein Problem.

Zurück zu Ihnen: Müssen Sie sich mit Blick auf Ihre Karriere hin und wieder kneifen?

Geisel: Diesen Weg hätte ich mir als junger Mann nie träumen lassen. Sie müssen wissen: Meine Generation ist nicht in den Wohlstand hineingeboren worden. Sparsamkeit stand an oberster Stelle. Man musste Ehrgeiz entwickeln, um etwas im Leben zu erreichen. Insofern habe ich mir selbst am meisten Druck gemacht. Aber es gehört auch Glück dazu. Die Chance, die mir Boysen gegeben hat, habe ich ergriffen. Dafür bin ich dankbar. Das war ein Glücksfall.

Fußball-WM in Katar: „Mich regt die ökologische Verschwendung auf“

Ist Boysen für Sie Familie?

Geisel: Ein Stück weit schon. Ich war ein kleiner Bursche aus der kleinen Ortschaft Ettmannsweiler bei Simmerfeld mit 200 Einwohnern. Als Werkzeugmacher-Lehrling habe ich bei Boysen angefangen, mich hochgearbeitet. Mittlerweile haben wir 25 Firmen, verteilt auf der ganzen Welt – und jede Fabrik wurde von mir mit vor Ort aufgebaut. Ich habe mich um alles gekümmert, von der Baukontrolle bis hin zu den Mitarbeiter-Einstellungen, ich bin sogar hin und wieder Gabelstapler gefahren. Ich habe versucht, ein Vorbild für alle zu sein.

Schauen Sie gerade die Fußball-WM?

Geisel: Ich bin Fußballer, hab früher bis zur Landesliga Libero gespielt. Natürlich habe ich die deutschen Spiele verfolgt. Diese Spiele zu boykottieren, bringt nichts. Die WM nach Katar zu vergeben, war die größte Fehlentscheidung, die es je gegeben hat. Aber Geld regiert die Welt, erst recht in Katar.

Kritik richtet sich vor allem gegen die Missachtung von Menschenrechten.

Geisel: Ja, und die Diskriminierung von Andersdenkenden und der LGBTQ-Bewegung (Anm. d. Red.: soziale Bewegungen, die sich für die Rechte, Gleichstellung von Homosexuellen, Bisexuellen, Transgender und Queer einsetzt). Mich regt die ökologische Verschwendung auf: Da werden mehrere Stadien nur für die WM gebaut, ohne Chancen auf eine zukünftige Nutzung. Die verkommen alle. Wir sind beim Thema C02 sensibel, aber so eine Verschwendung wird toleriert.

Boysen-Gruppe: Auftrag aus Katar? Wieso nicht?

Wenn Sie am Stadionbau in Katar hätten mitwirken können: Hätten Sie den Auftrag angenommen?

Geisel: Ja, denn selbst wenn es nur um Bauteile gegangen wäre: Würden wir nicht liefern, würde es jemand anderes tun. Es boykottiert auch kein Fußballer die WM, nur weil sie in Katar stattfindet.

Zurück zu Boysen: Wann sagen Sie: „So, jetzt reicht’s“? Noch zwei, drei Jahre?

Geisel: Es wird irgendwann passieren. Es gibt klare Vereinbarungen mit dem Aufsichtsrat. Sogar das Jahr und der Tag sind definiert. Die Vorbereitungen laufen, dann mache ich Platz in der Geschäftsführung und wechsle in den Aufsichtsrat. Das dauert nicht mehr sehr lange.

Abschließend: Was war Ihr schönstes Erlebnis?

Geisel: Es gab viele schöne Momente. In Südafrika habe ich mal in unserer Firma das Hochregallager abgenommen. Unsere Firma hat ihren Sitz in East London, direkt an der Küste zum indischen Ozean. Ich habe damals den Kollegen gesagt: Wenn ihr mir einen Stuhl, ein Glas und eine Flasche Weißwein habt, dann bleibe ich oben auf dem Dach. Die haben vielleicht geguckt, aber haben mir dann wirklich den Wein gebracht. Und am Ende saß ich oben und habe auf den Ozean geschaut.