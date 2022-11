1 Die Kapitänsbinde wurde modifiziert und hat mit dem Regenbogen, der für die LGBTQI+-Gemeinschaft steht, nicht mehr viel zu tun. Foto: Gollnow/dpa

Homosexualität als geistiger Schaden – mit dieser Aussage in einer ZDF-Dokumentation hat der katarische WM-Botschafter Khalid Salman weltweit für Entsetzen gesorgt, auch im Kreis Rottweil. Nun äußert sich die Gruppe Feministisches Dorfgeflüster (FDG), der auch die Gleichberechtigung von LGBTQI+-Menschen wichtig ist, dazu.















Kreis Rottweil - Eine, die die Worte von Salman besonders wütend machen, ist Nina (Name von der Redaktion geändert). Sie kommt aus einer Rottweiler Kreisgemeinde, ist Teil von FDG und selbst homosexuell. "Die Aussage des offiziellen WM-Botschafters macht mich sehr betroffen, überrascht mich aber zugegebenermaßen in keinster Weise", sagt sie. Die homophoben Worte reihten sich in eine traurige und verheerende Liste von Menschenrechtsverletzungen ein. "Ich werde die WM auf jeden Fall boykottieren. Das habe ich jedoch schon lange vor dem inakzeptablen ZDF-Interview beschlossen", so Nina.