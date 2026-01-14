Boxwelt schaut nach Lahr: Labinot Xhoxhaj will zu Hause den EM-Gürtel verteidigen

Im Hallensportzentrum sollen bis zu 2000 Zuschauer dabei sein, wenn am 14. Februar der Kampf von Labinot Xhoxhaj gegen Pezhman Seifkhani startet. Es geht um den EM-Gürtel.
Labinot Xhoxhaj hat die Boxwelt schon ziemlich aufgemischt. Als der 32-Jährige Lahrer im November 2024 gegen Oleksandr Zarkhozhyi den EM-Titel der EBU im Schwergewicht holte, war im Presseecho von einer Sensation die Rede. Als er dann im Juni vergangenen Jahres seinen Titel gegen den Olympiateilnehmer Mourad Aliev deutlich verteidigte, war von einer Überraschung die Rede.