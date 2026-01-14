Boxwelt schaut nach Lahr: Labinot Xhoxhaj will zu Hause den EM-Gürtel verteidigen

Im Hallensportzentrum sollen bis zu 2000 Zuschauer dabei sein, wenn am 14. Februar der Kampf von Labinot Xhoxhaj gegen Pezhman Seifkhani startet. Es geht um den EM-Gürtel.

Labinot Xhoxhaj hat die Boxwelt schon ziemlich aufgemischt. Als der 32-Jährige Lahrer im November 2024 gegen Oleksandr Zarkhozhyi den EM-Titel der EBU im Schwergewicht holte, war im Presseecho von einer Sensation die Rede. Als er dann im Juni vergangenen Jahres seinen Titel gegen den Olympiateilnehmer Mourad Aliev deutlich verteidigte, war von einer Überraschung die Rede.

Sein Cousin, der in Personalunion auch Trainer und Manager des Lahrer Boxers ist, war nicht überrascht, denn er war von der Überlegenheit seines Athleten überzeugt. Toklir Xhoxhaj berichtet im Gespräch mit unserer Redaktion davon, dass sich durch den Titel trotzdem etwas verändert hat. Der Respekt in der Szene gegenüber Labinot habe zugenommen. „Viele große Boxer sind jetzt vorsichtig mit uns und passen auf, wie sie uns gegenübertreten. Auch die Suche nach Sponsoren ist einfacher geworden, obwohl es immer noch ein zähes Ringen ist“, so Trainer Toklir Xhoxhaj.

Dass Labinot Xhoxhaj nun einen großen Stellenwert im Boxen hat, zeigt sich auch daran, was am 14. Februar im Lahrer Hallensportzentrum geplant ist. Bis zu 2000 Zuschauer werden erwartet, wenn Xhoxhaj in den Ring steigt, um in seiner Heimatstadt den EM-Titel gegen den Schweden Pezhman Seifkhani zu verteidigen. Das kosovarische Staatsfernsehen wird vor Ort sein. „Zudem wird der Kampf auch im Streaming zu sehen sein. Auf welcher Plattform, ist aber noch nicht klar“, so Toklir Xhoxhaj.

Nach der EM wird von der WM geträumt

Gäste aus England werden ebenfalls erwartet, möglicherweise um einen kommenden Gegner zu beobachten. Denn auch wenn der Fokus der Xhoxhajs erst einmal der Titelverteidigung gilt, gibt es auch schon größere Träume. „Labinot ist die Nummer eins in Europa und unter den Top zehn der großen Verbände. Wir wollen die Chance bekommen, um die WM-Krone zu kämpfen. Mit dem Titel wollen wir die ganze Boxwelt schocken“, so Toklir Xhoxhaj selbstbewusst.

Nicht nur für Labinot Xhoxhaj sondern auch für die Stadt Lahr steht mit dem Kampf am 14. Februar ein besonderer Höhepunkt an. „Einen EM-Kampf im Schwergewicht hat es hier noch nie gegeben. Lange gab es nicht die passenden Boxer dafür und auch keine Trainer oder Manager. Mit so einem Heimkampf können wir nun viel Bewegen und besonders die Jugendlichen für unseren Sport begeistern. Wir wollen der Stadt etwas zurückgeben, denn es ist für uns eine große Ehre, Lahr, Deutschland und den Kosovo zu vertreten“, sagt Toklir Xhoxhaj.

Gerne hätte der Trainer mit seinem Schützling nach der Titelverteidigung im Juni schon früher wieder im Ring gestanden. „Wir wollten eine freiwillige Titelverteidigung organisieren, aber das wurde vom Verband untersagt. Die Regeln sind sehr streng und die akzeptieren wir so. Pezhman Seifkhani ist jetzt ein Pflichtherausforderer“, erklärt Toklir Xhoxhaj. Der Schwede habe bislang noch nie um einen EM-Titel gekämpft, sei allerdings als sehr stark einzuschätzen. Labinot Xhoxhaj ist gerade mit vielen Sparringspartnern, die extra die Fähigkeiten von Seifkhani simulieren sollen, in der Vorbereitung, um sich am 14. Februar zu Hause wieder die EM-Krone aufzusetzen.

Tickets im Vorverkauf

Für die „European Box Night“ in Lahr, in deren Rahmen Labinot Xhoxhaj den EM-Titel verteidigen will, sind bereits Karten zu erwerben. Beim Ticket-Portal eventim gibt es den Einlass ab 59,11 Euro und VIP-Karten ab 286,11 Euro.