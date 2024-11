Boxnacht in Schwenningen: Models, Niederländer, Rock, scharfe Cevapcici und heiße Duelle im Ring

1 Bär versus Löwe – oder Boxing VS gegen eine niederländische Auswahl. So heißt es am 14. Dezember in Schwenningen. Foto: Juric

Den ersten Kontakt gab es im Mai bei einer Übernachtung in einer Frankfurter Sporthalle, nun kommt es zu einem Wiedersehen im Ring der Schwenninger Deutenberghalle. Kurz vor Weihnachten steigt wieder die HSS Security Box-Gala.









Es ist eine Tradition, die 2022 wiederbelebt wurde – die Boxgala in der Schwenninger Deutenberghalle. 1000 Fans, starke Kämpfe: Boxing VS meldete sich damals am 17. Dezember 2022 eindrucksvoll zurück. „Die Gala war ein voller Erfolg“, freut sich Marko Juric, der Präsident von Boxing VS.