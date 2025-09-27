Boxkampf im Museum: Streit um erste Wurstbude: Vier Fäuste für die Bratwurst

Boxhandschuhe statt Grillzange: Im Deutschen Bratwurstmuseum liefern sich Thüringen und Franken einen Showdown im Streit um den ältesten Bratwurststand. Auch andernorts gibt es einen Wurst-Konflikt.
Mühlhausen - Lange Zeit war der Streit um die älteste Bratwurstküche ein bayerischer, doch nun haben Thüringen und Franken die Frage ausgeboxt - vor rund 300 Zuschauern. Ort des Spektakels: Das Bratwurstmuseum im thüringischen Mühlhausen, nördlich des Kümmel-Äquators, der bekanntlich am Rennsteig verlaufen soll.