Boxgala in Schwenningen: 900 Zuschauer freuen sich über attraktive Kämpfe

Boxgala in Schwenningen

1 Der Langenargener Samad Safi (links, Herren 71 kg) und der Niederländer Renteria trennten sich nach drei Runden mit einem Remis. Foto: Holger Rohde

Gastgeber Boxing VS freut sich über einen großartigen Abend. Niederländisches Team bekommt Verstärkung aus Baden-Württemberg.









Die „Hölle Deutenberg“, wie sie die Basketballer der Black Forest Panthers bei ihren Heimspielen gerne nennen, kochte am Samstag: Doch diesmal war in der Deutenberg-Halle die Stimmung bei 15 Boxkämpfen mit internationalem Flair der Grund für Jubel und Emotionen. Das Team Boxing VS hat sein Weihnachtsevent bravourös auf die Beine gestellt und erntete sehr viel Lob von gut 900 Zuschauern.