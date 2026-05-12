Boxen: Zwei Calwer landen in Heilbronn auf dem Treppchen

Auch viele Boxer aus dem Ausland dabei

„Es war ein sehr starkes Turnier, das auch wirklich lange ging. Und ich muss sagen, dass alle 18 Pforzheimer Athelthen sich richtig gut präseniert haben“, sagt der Calwer Boxtrainer Giovanni Del Regno über die internationalen Stadtmeisterschaften, an denen auch viele ausländische Boxer teilnahmen, vor allem aus der Türkei, Frankreich, Tschechien und der Ukraine.