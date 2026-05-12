Boxen: Zwei Calwer landen in Heilbronn auf dem Treppchen

Mit Alexander Khryplyvyi und Elia Martella landen zwei Calwer Boxer vom SC Pforzheim bei der internationalen Heilbronner Stadtmeisterschaften auf dem Treppchen.
Mit 18 Boxern nahm der SC Pforzheim an den internationalen Heilbronner Stadtmeisterschaften teil und holte insgesamt neunmal Gold, siebenmal Silber und zweimal Silber. Auch zwei Calwer im SCP-Team waren bei dem renommierten Newcomer-Turnier dabei: Alexander Khryplyvyi wurde in der Altersklasse U19 (75 Kilo) internationaler Stadtmeister, Elia Martella in der U17 (60 Kilo) Vizemeister.