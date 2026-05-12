Boxen: Zwei Calwer landen in Heilbronn auf dem Treppchen
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Der Calwer Boxtrainer Giovanni Del Regno (Mitte) freut sich mit seinen beiden Schützlingen Alexander Khryplyvyi (rechts) und Elia Martella. Foto: SCP

Mit Alexander Khryplyvyi und Elia Martella landen zwei Calwer Boxer vom SC Pforzheim bei der internationalen Heilbronner Stadtmeisterschaften auf dem Treppchen.

Mit 18 Boxern nahm der SC Pforzheim an den internationalen Heilbronner Stadtmeisterschaften teil und holte insgesamt neunmal Gold, siebenmal Silber und zweimal Silber. Auch zwei Calwer im SCP-Team waren bei dem renommierten Newcomer-Turnier dabei: Alexander Khryplyvyi wurde in der Altersklasse U19 (75 Kilo) internationaler Stadtmeister, Elia Martella in der U17 (60 Kilo) Vizemeister.

 

Auch viele Boxer aus dem Ausland dabei

„Es war ein sehr starkes Turnier, das auch wirklich lange ging. Und ich muss sagen, dass alle 18 Pforzheimer Athelthen sich richtig gut präseniert haben“, sagt der Calwer Boxtrainer Giovanni Del Regno über die internationalen Stadtmeisterschaften, an denen auch viele ausländische Boxer teilnahmen, vor allem aus der Türkei, Frankreich, Tschechien und der Ukraine.

Giovanni Del Regno ist inzwischen Trainer beim SC Pforzheim. Seine Schützlinge Alexander Khryplyvyi und Elia Martella waren ihm von Calw in die Goldstadt gefolgt.

 