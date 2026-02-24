2015 lieferten Mayweather und Pacquiao den wohl profitabelsten Kampf der Boxgeschichte. Inzwischen sind die beiden Ex-Weltmeister in die Jahre gekommen - was sie nicht von einem zweiten Duell abhält.
Las Vegas - Elf Jahre nach ihrem legendären Kampf treten die Box-Ikonen Floyd Mayweather und Manny Pacquiao erneut gegeneinander an. Der Rückkampf wird am 19. September in Las Vegas stattfinden und von Netflix übertragen, wie die beiden früheren Weltmeister und der Streamingdienst mitteilten. Der seit heute 49 Jahre alte Mayweather, der 2017 seinen letzten offiziellen Kampf bestritt, hatte den laut Veranstaltern profitabelsten Boxkampf der Geschichte am 2. Mai 2015 mühelos gewonnen.