Boxen: Nur zwei Wochen Pause für die Hoffmann-Twins

Coach Jurij Lukac hat seinen beiden Athleten, Alex und Rudi Hoffmann, eine zweiwöchige Pause verordnet. Die Türen des Olymp Gyms in Villingen-Schwenningen, wo die Zwillinge trainieren, bleiben aktuell geschlossen. Sportlich betätigen werde man sich in dieser Zeit trotzdem, gibt Rudi zu. Ganz ohne geht es dann eben doch nicht für die beiden 30-Jährigen. „Ich trainiere in den letzten Wochen nicht immer zweimal täglich. Und ab und zu gönne ich mir auch mal einen freien Tag“, erzählt Alex. Was für Normalsterbliche ein krasses Pensum wäre, ist für die Hoffmann-Twins ihre Offseason.

Zweimal Venezuela

Vor etwa einem Monat kämpften die Zwillinge in Frankfurt – beide jeweils gegen einen starken Gegner aus Venezuela. Rudi wurde nach nur zwei Runden, nachdem sein Kontrahent eine Verletzung am Trommelfell erlitten hatte, zum Sieger gekürt. Alex musste über die vollen acht Runden gehen, gewann am Ende aber ebenso verdient nach Punkten. In ihrer Gewichtsklasse, dem Superleichtgewicht, sind die Brüder aus Rosenfeld nun die Nummer 1 und 2 in Deutschland. Im weltweiten Ranking belegt Rudi nun Rang 175 – und hat seinen Zwillingsbruder (236) damit überholt. Im Kreise der Familie führt das durchaus zu der ein oder anderen Stichelei, wie die Beiden im Interview durchblicken lassen. Jedoch nie ohne ein liebevolles Lächeln und die bedingungslose Unterstützung für den jeweils anderen Bruder, die die Hoffmanns schon über gesamte Karriere hinweg auszeichnet.

Feilen an der Technik

Zwei Wochen lang sollen sich die Zwillinge also gar nicht mit Boxen beschäftigen. Für die Beiden sicherlich nicht leicht, aber auch notwendig, „um den Kopf mal komplett freizukriegen“, so Rudi. Ansonsten sind sie aber natürlich über den Sommer nicht untätig. Im Gegenteil: Die Offseason wird genutzt, um an der Technik zu feilen. „Jetzt können wir uns richtig Zeit nehmen, um an Feinheiten zu arbeiten. Zum Beispiel wollen wir uns diesen Sommer besonders auf unsere Beinarbeit fokussieren“, gibt Alex Hoffmann einen Einblick in den aktuellen Trainingsplan.

Die Wochen vor dem nächsten Kampf werden dann natürlich wieder zur intensiven Vorbereitung genutzt – sowohl was die körperliche Fitness als auch was die Analyse des Gegners betrifft. Wann und wo dieser nächste Kampf sein könnte, steht aktuell noch in den Sternen. „Nach dem Urlaub setzen wir uns mit unserem Manager zusammen und schauen dann, was unsere Optionen sind“, so Rudi.

Großes Ziel: EM-Kampf

Das große Ziel ist und bleibt ein Kampf um den Europameistertitel. Ob einer der beiden Zwillinge in diesem Jahr noch ein solches EM-Duell absolvieren kann, ist jedoch fraglich. Falls nicht, soll es aber spätestens 2026 klappen. „In dem Fall würden wir dieses Jahr noch einen weiteren Acht-Runden-Kampf gegen einen starken Gegner anstreben, um uns im Ranking weiter zu verbessern“, erklärt Rudi den Schlachtplan. Ein Sprung in die Top-100 der internationalen Rangliste wäre der nächste Meilenstein auf dem Weg zum EM-Titel.

Die nächsten Etappen sind für Alex und Rudi Hoffmann also schon am Horizont zu sehen. Die nächste Vorbereitung, der nächste Kampf – und dann wiederum die nächste Offseason. Jetzt haben die Zwillinge aber erst einmal für zwei Wochen Box-Verbot.