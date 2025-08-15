Boxen: Nur zwei Wochen Pause für die Hoffmann-Twins

Die Hoffmann-Zwillinge Alex und Rudi wollen nach einer (sehr) kurzen Pause erneut den EM-Titel angreifen.
Coach Jurij Lukac hat seinen beiden Athleten, Alex und Rudi Hoffmann, eine zweiwöchige Pause verordnet. Die Türen des Olymp Gyms in Villingen-Schwenningen, wo die Zwillinge trainieren, bleiben aktuell geschlossen. Sportlich betätigen werde man sich in dieser Zeit trotzdem, gibt Rudi zu. Ganz ohne geht es dann eben doch nicht für die beiden 30-Jährigen. „Ich trainiere in den letzten Wochen nicht immer zweimal täglich. Und ab und zu gönne ich mir auch mal einen freien Tag“, erzählt Alex. Was für Normalsterbliche ein krasses Pensum wäre, ist für die Hoffmann-Twins ihre Offseason.